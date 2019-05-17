社福機構肥上瘦下　工會申訴促修例　尹兆堅：政府縱容如思覺失調

有受資助社福機構早前被發現高層薪酬高於政府同等職級，社福工會批評港府縱容機構濫用公帑，亦衍生肥上瘦下問題，今（17日）向立法會議員申訴，要求社署修例，限制高層淨薪酬不得優於公務員同等職級，兼需撇除附帶福利計算。議員尹兆堅認為，社署管治猶如思覺失調，一方面容許高層領高薪，另一方面則任由前線薪酬不達標，承諾會妥善跟進；張超雄則認同，不應連同附帶福利成本計算的做法，又指整筆過撥款制正進行檢討，相信有改變空間。

社福工會今（17日）向立法會議員申訴，要求社署修例，檢討整筆過撥款制度。（陳淑霞攝）

根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1000萬元、或資助額佔營運收入50%或以上，均需向社署提交最高三層職員薪酬報告。據資料顯示，多間機構高層總年薪超逾200萬元，部分更高於社署同等職級薪酬，亦有機構領取巨額津貼。社福工會理事長邱智恆批評，高層年薪優於社署同級官員，相反前線員工卻遠不及同級公務員，造成業界肥上瘦下問題。工會要求社署修例，規定不得「拍齊」公務員的附帶福利計算，必須限制以淨薪酬作比較，以監管非政府機構高層薪酬情況。

他又提到，不少高層需兼顧自負盈虧服務，變相分攤受資助服務工時，難免影響服務質素，惟人工仍以公帑支付，實屬不合理，要求行政署督責社署檢討情況。

議員尹兆堅表示，行政署需履行其監管角色，他又形容，政府任由社福界出現肥上瘦下情況是「精神分裂」，有需要釐清高層申報職級標準及尺度，及改善現有困局，他承諾會繼續跟進。

本身是整筆過撥款檢討小組的議員張超雄則表示知悉目前情況，他又指，若容許機構以淨薪酬連同福利成本，與社署同級比較，總薪酬變相增加「水位」，但與此同時，前線可支薪比例則此消彼長，他認為有需要帶回小組作討論。