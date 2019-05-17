Airbnb業主未維修熱水管　令美國住客燒傷兩成皮膚　須賠償263萬

美籍華人夫婦和家人5年前來港旅行，並透過Airbnb租住旺角一單位。惟妻子在單位內淋浴時，連接熱水爐的水管突然爆裂，令她身體多處被熱水燙傷。妻子循民事控告單位的業主並索償。高院今(17日)頒下判詞，指業主有相關責任，若單位的熱水爐和水管保養得直，意外不會發生。法官因此判業主敗訴，並需向傷者賠償逾260萬元。

肇事Airbnb單位的業主林惜珠，聆訊時未有出庭。（資料圖片）

原告為Schmidt Hailey Dai，被告為林惜珠。被告為涉案單位的業主，她曾向法庭存入抗辯書，但之後沒有繼續參與訴訟，在審訊時亦缺席聆訊。

原告被熱水燙傷留院近月

而現年47歲的原告，和丈夫均為聾啞人士。她們和家人於2014年8月20日來港，起初租住酒店，再於同月23日入住涉案的旺角道單位。原告稱，她入住當晚在浴室洗澡時，連接熱水爐的水管突然爆裂，熱水燙傷原告。她到廣華醫院接受治療，後轉送至瑪麗醫院，直至同年9月15日出院。

被告未維修違反責任需負責

法官在判詞指，被告在案發時為涉案單位業主，而原告則為合法的訪客。原告在使用涉案單位時，被告對原告有照顧的責任。法官又指，被告未有維修案中接連熱水爐的水喉，違反其謹慎責任。若接連熱水爐的水喉保養得直，是次意外不會發生，被告因此需對事主的受傷負上責任。

原告全身兩成皮膚燒傷

判詞續指，原告於廣華醫院接受治療時，她的皮膚中有21.5%嚴重燒傷，包括四肢和上身。她在返回美國後繼續接受不同治療，下肢並需穿上壓力衣。根據2016年的醫生報告，原告因手腳的疤痕而感尷尬，不能穿短袖衣服和短褲。此外，她在意外後不能長時間站立。

意外後不能重返原有工作

法官指原告的疤痕仍很明顯，尤其是下肢的疤痕。因疤痕而影響外觀，女傷者較男傷者會有較大的影響。此外，原告在受傷前為餐廳的侍應和主管，而法官接納她不能重返原本的工作。法官考慮其醫療費用、收入方面的損失，最終決定判她可獲賠263萬元。

案件編號：HCPI 773/2015