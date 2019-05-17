情侶崇光門外攔巴士被定罪　堅稱巴士司機不對在先　官斥橫蠻無理

一對男女前年深夜於銅鑼灣崇光百貨外，因追車不及，突衝出馬路攔住停在燈位的新巴，阻礙近15分鐘。兩人就一項「在公眾地方或交通造成阻礙」的定罪上訴，並稱當時司機有不是，他們只想討回公道，法官今（17日）在高等法院頒下判詞，直斥二人行為超乎合理範圍，實屬橫蠻無理，目無法紀；上訴毫無理據，維持原判。

男被告王曦彥(左)和女被告伍嘉儀(中)分別被判社會服務令140小時，和感化令12個月。(資料圖片)

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眾所周知崇光門外是繁忙地點

上訴人依次為王曦彥（29歲）及伍嘉儀（31歲），答辯人為香港特別行政區。

判詞指，本案重點是上訴人有否在公眾地方造成阻礙，及他們有無合法權限或解釋。法官指出，眾所周知，崇光門外的行車是繁忙地點，認同上訴人對現場交通造成實際障礙。

不信攔巴士為討回公道

上訴人稱司機違反法律上司機的責任，法官則指無證供可裁定此說，而即使司機觸犯相關條例，也屬非常輕微的罪行。法官不信上訴人攔阻巴士是為討回公道，要求司機解釋及道歉的說法。他指，司機表明無意溝通，兩人根本不會取回「公道」，他們進而與乘客互相指罵，見到造成擠塞，王更大聲說「塞埋呢條路」，明顯是有意形成交通阻塞。

上訴人行為遠超合理範圍

法官認為原審已分析了阻礙的地點、範圍、持續時間及目的，結論是其所為遠超合理範圍，他同意上訴人無合法權限或解釋。法官續指，司機縱有不是，兩人亦不應阻擋十多分鐘向司機洩憤，斥他們諉過於人，完全是指鹿為馬，指定罪絕對正確，維持原判。

兩人去年被裁定罪成，王被判140小時社會服務令，伍則被判一年感化令。

案件編號：HCMA557/2018