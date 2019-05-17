金融界CEO：兼備美術、IT人才難求　盼應徵者懂溝通、願進修

香港大多家長重視子女成績，希望子女能考好公開試，成為專業人士，但多名出席「與傑出領袖對話」活動的CEO均表示，隨著科技發展快速，社會變化大，除了傳統專業人才，社會更需要不斷學習且能與人溝通的「通才」，例如是會編寫程式及了解商業服務的人才。而應徵者除了要有廣闊視野及認知，方便與不同人士溝通及接觸外，亦須有不斷學習的熱誠，以適應社會的發展。

左起為中大商學院副院長（本科課程）王家徹、瑞銀香港區行政總裁盧彩霞、亞洲保險行政總裁黃子遜及花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀，出席今日的領袖對話活動。（鄧穎琳擇）

中文大學商學院就聯同多位香港金融界女行政總裁組成的「Women Chief Exeutives」，合辦「與傑出領袖對話」暨師友計劃，供本港600多名師生參與，讓學校了解社會對人才的要求，擴闊學生眼界，尋覓想走的人生路。

出席活動的華英中學女學生劉靜瑤表示，她心儀商科，打算日後在商業機構發展，師友計劃增加了她對商業機構的了解，亦更清楚社會對應徵者的要求，「原來面試是無準備時間。」同校的男生單澤明亦說：「一直被灌輸需要考好公開試、做專業人士」，但在接觸金融業人士時發現，更要懂得與人溝通的「軟技能」。中大商學院副院長（本科課程）王家徹勉勵學生，要找出自己感興趣的路向，並專注發展。

瑞銀香港區行政總裁盧彩霞指，僱員除了要有溝通能力、視野廣闊，「天南地北都要識，問中美貿易戰都要識答」，更有不斷學習的熱誠，以及早了解社會未來對服務有何需求。她鼓勵學校多帶學生衝出校園，了解社會需要什麼的人才，培養學生對不同事物的興趣及好奇心。

左起為參與計劃的華英中學學生單澤明、中大酒店旅遊及房地產2年級劉嘉希，以及華英中學學生劉靜瑤。（鄧穎琳攝）

亞洲保險行政總裁黃子遜直言，社會需要傳統訓練而沒有培訓到的新興專業人士，例如具美術及IT經驗的人才，以及懂電腦編寫程式兼了解商業用戶需要的人士，她鼓勵大眾不斷學習，為自己增值。

花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀說，坊間常以為商業機構以男性為主，並集中聘請商科生。但她透露，公司2019年聘請的全職分析師中，65%屬女性、當中35%非商科畢業生，整體約38%來自本地院校。她又稱，公司在面試前將應徵者履歷收起，讓面試官更公平地選出合適人選。