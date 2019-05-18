【逃犯條例】修例致市民恐慌、社會撕裂　湯漢促堂區引領教友祈禱

香港社會因政府、北京及建制派銳意要通過具爭議的《逃犯條例》修訂，社會四年多以來再次面臨大撕裂。天主教香港教區宗座署理湯漢樞機在本周五（17日，昨日）向各堂區及團體的神職人員發出指示，促在今日（18日）及明日（19日）的各台彌撒中，籲請教友為香港社會因政府擬修訂「逃犯修例」所引起的恐慌和撕裂、並為市民的安全和自由祈禱，「求主幫助有關的政府人員」，「實事求是，保障香港市民的安全和自由」。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機（左）昨發出指示，要求神職人員帶領教友就《逃犯條例》作出禱告。（資料圖片）

指示沒有提及教區立場

教區《公教報》Facebook專頁昨晚上載教區禮儀委員會辦事處通告，是由湯漢發給各堂區及團體的司鐸及執事的指示。內文沒有清楚交待教區對政府修訂《逃犯條例》的立場，但就提到目前條例引起社會及市民不安，「引發的極大憂慮所撕裂」、「引起市民的恐慌」、「修訂逃犯條例所帶來的傷害」等。

湯漢要求神職人員帶領教友，祈禱求主賜智慧和愛心給政府，為香港社會和市民的真正福祉，謀求合乎公義及誠信的解決辦法；並幫助有關的政府人員，以謙卑和虚心聆聽的態度，實事求是，保障香港市民的安全和自由。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機（右）提出的祈禱文，會否是想特首林鄭月娥（左）聽到？（資料圖片）

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機指示的祈禱內容

1. 請為香港社會和市民的福祉祈禱：

香港社會及市民正受到修訂「逃犯條例」所引發的極大憂慮所撕裂。求主賜智慧和愛心給市民和政府，為香港社會和市民的真正福祉，謀求合乎公義及誠信的解決辦法。

2. 請為政府人員祈禱：

修訂「逃犯條例」的建議已引起市民的恐慌。求主幫助有關的政府人員，以謙卑和虚心聆聽的態度，實事求是，保障香港市民的安全和自由。

3. 請為香港基督徒祈禱：

求主幫助香港所有基督徒，按著基督徒的良心，在聖神光照下，穩守崗位，盡忠職守，以減輕修訂「逃犯條例」所帶來的傷害，並發揮公義之子及和平之僕的角色。