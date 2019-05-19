張建宗：至2027年整體人力預計短缺近17萬人　初中或以下短缺最大

政務司司長張建宗發表網誌談及政府日前發布的2027年人力資源推算主要結果，他指，從宏觀層面評估本港未來人力供求的大致趨勢，推算未來的人力資源供求差額，可作為探討補足香港人力資源的數據基礎；惟在人口高齡化和低生育率的影響下，本港的未來人力供應將會萎縮，至2027年整體人力預計會短缺169,700人，各級教育程度的人力基本上也會出現短缺，而初中及以下程度會出現最大的人力短缺。 他指，政府會繼續積極為本港探索發展路向、開拓發展空間，以最新的人力資源推算結果為參考數據，統籌人力資源政策及措施，與社會各界一同謀劃本港的人力資源規劃藍圖，以應對挑戰。

張建宗指，2027年整體人力預計會短缺169,700人，各級教育程度的人力基本上也會出現短缺；其中初中及以下程度會出現最大的人力短缺，推算2027年的短缺為數達76,500人；另一方面，學士及研究院程度的人力總計亦會出現34,600人的短缺。

由婦女、少數族裔、新來港人士、殘疾人士，以至有意重投就業市場的退休人士，都是本港一股重要的人力資源，就業潛力絕對不容忽視，對於補足本地勞動力，可說是「一個都不能少」。

為應對就業市場日新月異的變化，培育更多優質本地人才是關鍵，而促進青年人向上流動極其重要；政府會繼續強化職業教育、推動行業與學界加強合作培訓人才、積極促進學校推動生涯規劃，以及推動多項就業實習計劃等，以培訓人才及提升人才的質素；同時，亦會適度針對人手嚴重不足的行業，認真探索在香港以外地方引入人力。