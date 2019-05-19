酷熱天氣大美督、赤鱲角、坪洲升至34度　天文台料明有狂風雷暴

經歷連日悶熱天氣，天文台今日（19日）上午發出今年首個酷熱天氣警告，預料今日最高氣溫達攝氏33度，大美督、赤鱲角、坪洲飆升至34度。 天文台預測，酷熱天氣維持一日後，氣溫或稍回落，皆因一道低壓槽會在明日（20日）為本港帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，其後受一股偏東氣流影響，令本港天色好轉及伴隨幾陣驟雨，下周末繼續是多雲有雨的假期。

酷熱天氣警告現正生效，天文台提醒市民避免長時間在陽光下曝曬。（洪嘉徽攝）

天文台總部昨日（18日）錄得最高氣溫達32.3度，今日氣溫進一步升溫，料市區飆升至33度，天文台亦發出今年首個酷熱天氣警告，令人感受到炎炎夏日的來臨。

本港今早多區錄得超過32度，當中大美督、赤鱲角、坪洲最熱，升至34度；而元朗公園、將軍澳、打鼓嶺也達33度或以上。根據自動分區天氣預報，預料下午時分屯門、上水亦將升至34度。天文台表示，今日部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹和緩西南風。

預料近周末將有幾陣驟雨

天文台預料，一道低壓槽會在明日（20日）為廣東帶來雷雨，明日最高溫達30度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，預料一股偏東氣流會在本周中期影響中國東南沿岸，令該區氣溫稍為下降，天色好轉。天文台預測，本周中期部分時間有陽光，最高氣溫不超過30度，近周末有幾陣驟雨。

（天文台網站截圖）

隨著該偏東氣流逐漸緩和，本周後期華南地區有幾陣驟雨。天文台表示，周末大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至28度，意味五天工作的打工仔放假要在雨天中度過，至下周一（27日）將短暫時間有陽光，最高氣溫又回升至30度。