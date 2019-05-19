【驚恐症】暖男丈夫從頭學照顧病妻：「你唔好唔開心啦」適得其反

香港人壓力大，工作忙碌，容易出現精神健康問題，不少人受到焦慮症的困擾，其中驚恐症亦非常常見。驚恐症一般與家族遺傳、精神壓力有關，容易在人多、交通工具上突然發病，短短數分鐘內患者會感到強烈的緊張和不適。有照顧者指，因太太患病，作為丈夫的他要從頭學起如何照顧另一半，例如一句「你唔好唔開心啦」，很何能會適得其反。 本港精神科專科醫生傅子健表示，感情問題、工作壓力都可能誘發驚恐症，曾經甚至有人因為突然升職，情緒上無法接受而患病。若心臟本身較弱，驚恐症還會對心臟造成壓力。

第一次驚恐症發作，Aaron才26歲，站在馬路上突然眼前發黑，心跳加速，呼吸急速。（袁澍攝）

全港料8.5萬人患驚恐症／焦慮症

據2010至2013的本地報告顯示，每100個16-75歲的香港人中，大概有2人會持續出現驚恐症或其他焦慮障礙症狀，按比例推算，全港患病人士估約有8萬5千人左右，其中驚恐症是人數最高的一種。

曾經是焦慮症病患照顧者、家連家精神倡導協會主席Mico表示，太太在2004年患病的時候，他第一反應是害怕，於是邊主動尋找了有關機構學習了情緒病的知識，慢慢學會如何照顧對方，例如很多人在照顧患者時，亦會不自覺在言語上傷害導對方，如很多人會以「你唔好唔開心啦」這句話勸慰對方，反而適得其反，令患者增添壓力。

他續稱，在照顧患者過程中，照顧者自己也會產生許多內疚的情緒，因此他建議有需要的人士，也可在網上多看看資料，了解這種精神疾病，以至如何照顧患者、照顧者自助的知識。

曾經是照顧者的Mico表示，當家中出現情緒病患者時，應該多去了解有關疾病的知識，如今互聯網發達，更可以找到很多資訊。（袁澍攝

現年32歲的Aaron是某運動品牌的活動策劃人員，6年前他的父母感情破裂，給他造成了不小的精神衝擊，有酗酒的跡象。當時在上海工作的Aaron，第一次遭遇驚恐症，他站在馬路上突然眼前發黑、透不過氣，一開始他以為是身體健康的問題，但經過檢查卻發現心肺等各項指標都正常。

過了一年多，Aaron的情況愈發嚴重，幾乎每個小時都要發作一次，他會在工作時突然將自己關進洗手間，等待症狀過去。在母親的建議下，Aaron回到香港向精神科醫生求助。

本港精神科專科醫生傅子健（最左）表示，感情問題、工作壓力都可能誘發驚恐症，曾經甚至有人因為突然升職，情緒上無法接受而患病。（袁澍攝）

經過身體檢查，精神科醫生傅子健確診Aaron得了驚恐症，建議他少喝酒，恢復正常作息、多做運動，同時還要輔以藥物治療。大概用了2、3年時間，Aaron幾乎已經完全康復。回望過去，他認為患病時，很難通過和家人溝通得到幫助，尋求專業人士幫助反而更有效。現時的他除了正職之外，還會參與製作有關情緒病的節目，更演出了《恐慌下的人》微電影，希望更多人關心情緒病群體，鼓勵病人早日走出陰影。