調查：近六成人家中有從未穿過衣服　女士過度買衫情況較嚴重

每逢轉季，不少港人愛購入新裝。國際青年商會香港總會今日（19日）公布「香港環保生活習慣」問卷調查結果，發現近六成受訪者表示家中有從未穿過的衣服，當中女士買衫過多成災的情況較嚴重。此外，有近三成受訪者沒有舊衣回收習慣，主要原因包括住所附近沒有或太少回收箱，以及認為舊衣物以後總有機會穿著。

國際青年商會香港總會舉辦「Be The Change Week 五月消廢週」。（國際青年商會香港總會提供）

國際青年商會香港總會舉辦「Be The Change Week 五月消廢週」，並在今年三月至四月期間，透過街站及網上問卷方式訪問逾600名市民，當中五成半受訪者為女性，了解他們在日常生活，如衣物、餐具及廢物回收方面的環保實踐及面對困難，超過八成受訪者認為自己的環保水平屬合格。

但細看調查結果，七成受訪者表示在過去三個月內有購買新衣服，近六成受訪者表示家中有從未穿過的衣服，當中33%女性受訪者表示過去三個月內有購買新衣服，同時家中有從未穿過的衣服，而男性受訪者則為11%，反映港人買衫過多成災，以女士的情況較為嚴重。

救世軍建議透過教育減少大眾購物過多成災和加強捐贈的意識。（國際青年商會香港總會提供）

四成人對舊衣難「斷舍離」

在舊衣回收方面，三成受訪者表示沒有舊衣回收的習慣，當中近六成受訪者解釋住所附近沒有或太少回收箱，也有四成受訪者認為舊衣物以後總有機會穿著而放棄回收。其他原因還包括住所附近沒有定期回收服務（30.9%）、要把舊衣物取至回收箱太重（11.8%）、不喜歡別人穿自己的舊衣服（5.1%）。

救世軍指出，目前全港舊衣回收箱的數量接近800個，每區平均設有45個舊衣回收箱，加上上門回收服務，現時在香港捐贈衣物十分方便。根據救世軍的數據顯示，2018-2019年度救世軍共收到逾3,475公噸回收衣物，較上年度的2776公噸多近699公噸，增幅達25%。救世軍建議，以舊衣物換取優惠，加強大眾捐贈風氣；回收布料售予環保回收合作伙伴或嘗試透過再造將其功能轉換再用，製作成升級再造產品；以及透過教育減少大眾購物過多成災和加強捐贈的意識。

近七成人貪方便懶自備餐具

政府近年常呼籲市民自備餐具，但調查結果顯示，逾八成受訪者表示不會走飲管，近七成人亦不會自備餐具，近六成受訪者也表示不會自備食物盒或食物袋。即使是水樽，也只有45%受訪者會自備。問及不會自備餐具原因，六成受訪者認為不方便攜帶，亦有三成人認為餐具清洗困難及費時。

「Be The Change Week 五月消廢週」籌委會主席賴嘉敏認為，環保不是紙上談兵，而是迫切地需要關注問題，促請政府多做些便民措施，商界推出環保相關的產品及服務，推動環保。