【逃犯條例】譚耀宗引王志民指修例非針對商界　毋須擔心被翻舊帳

中聯辦上周接見數十名港區全國人大代表及政協委員，通報中央支持特區政府依法修訂《逃犯條例》。全國人大常委譚耀宗今早（20日）在電台節目表示，中聯辦主任王志民於會面時稱，商界及一般市民毋須擔心修例，因修訂並非針對商界。譚耀宗又批評，部分擔憂修訂的人士，本身從來沒有回鄉證，不會到內地，批評他們不應作出蠱惑人心的言論。

譚耀宗今早出席商台節目。（資料圖片／林若勤攝）

譚耀宗在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，王志民在會面期間，主要提及商界及一般民眾毋須擔心《逃犯條例》修訂，即使多年前在內地因業務而曾向官員送禮，都不會被翻舊帳。譚耀宗又稱，不少商家本身長期在內地工作，如內地要檢控，根本不需移交。

對於部分擔憂修訂的人士，擔心香港法院不能發揮作用，接納所有內地的移交要求，譚耀宗認為並非實際情況。他又稱，部分人根本從來沒有申請回鄉證，又不會到內地，認為他們不應再作蠱惑人心的言論，引起社會不必要的憂慮。

政府希望於立法會休會前通過修訂，不過法案委員會至今未能選出主席。譚耀宗認為，如要及時通過，將法案直接交上大會審議是無辦法中的辦法，而且符合《議事規則》，議員亦可於大會提出疑問；不過由於民主派亦可於大會上拉布，故即使直上大會也不等於必定可於立法會休會前通過修訂。對於直接交上大會審議，會否影響立法會形象，他認為因法案委員會而引發的議會爭執、推撞，更影響公眾對議會的觀感。

譚耀宗又批評，現時正值中美貿易戰，但部分民主派就修訂向美國政府申訴，「畀機會佢哋介入」，挑起事端。