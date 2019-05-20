馮永業涉貪案開審　馮及陳婉玉要求免坐犯人欄　控方修改控罪字眼

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌在位期間，收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元支付買樓訂金，以優待陳的3間相關公司，二人因而被控受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪，案件今（20日）在區域法院開審。甫開庭時，馮及陳的律師均稱需兩被告協助跟進文件，要求不用坐犯人欄，獲法官批准，控方又要求修改控罪字眼，案件暫時押後至11時半。

被告馮永業（55歲），是政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫，他被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；另一被告陳婉玉（62歲），則被控向公職提供利益罪。馮今由資深大狀謝華淵代表，而陳則由資深大狀余承章代表。

馮涉收51萬後優待陳及其公司

控罪指，馮涉嫌大約於2004年9月28日，無合法權限或合理辯解下，從陳婉玉接受51萬港元，作為傾向優待陳或有陳相關的三間公司的報酬；另一項控罪，指馮約相約期內，收取陳51萬元，作為馮購買香港羅便臣道一個物業的臨時訂金。陳則被指涉嫌於向馮永業提供這筆51萬港元的利益。

控方求列明馮逾千萬買半山物業

控方申請修訂控罪詳情，包括指受賄及行賄控罪中，列明馮以1020萬購入羅便臣道雍景臺單位，但馮卻收取陳的51萬元，作為單位的臨時訂金，及在公職人員失當罪中，列明馮刻意隱瞞與陳在2009年就單位的往來商議，但沒有作出申報。

控方原亦要求刪去餽贈、費用、佣金等字眼，但辯方不同意，控方最後願意保留，法官批准控方修改控罪，案件押後至11時半再開庭。

案件編號：DCCC761/2018