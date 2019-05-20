【Google禁華為】方保僑：系統或不能升級　對品牌及用戶均是災難

中美貿易戰逐步升級至科技戰，美國將華為列入「實體清單」，限制其供應鏈。路透社周日（19日）引述消息指，Google（谷歌）已終止與華為的部分業務往來，華為用戶無法更新Android作業系統，而新一代Android手機亦無法使用Google Play、Gmail等Google服務。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，目前使用的華為智能手機運作正常，可如常透過Gmail收、發電郵，但認為長遠而言對品牌及用戶均是「災難」，即使華為自行研發作業系統，亦非「一時三刻」可解決問題。他又指，英國電訊商將於7月提供5G網絡服務，當中的兩部華為新機或受影響，「（華為）反應愈強硬，美國行動愈會升級。」

華為手機全部使用Google的Android系統，Google新措施將對全球華為用戶造成直接影響。（Getty Images）

消息指，Google已暫停向華為提供軟、硬件產品的「非公開源碼」更新資料，華為只可以繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品。若消息屬實，華為手機將無法更新Android作業系統，而海外推出的新手機亦無法使用Play Store、Gmail及Google Map等Google服務。

方保僑：華為升級系統或會因Android「卡住」

方保僑表示，目前仍能如常使用華為的Google服務，但坦言「影響不是即時，但不知什麼時候突然關閉，長遠或有影響。」他認為，日後華為新機若要使用Android作業系統作新功能，或無法共同研發、改進；而升級系統時或會因Android系統而「卡住」，或可如常使用Gmail但不獲其他服務支援，將影響用戶對品牌的信心。

據《路透社》報道，華為可繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品，但將無法更新Android作業系統。（視覺中國）

若影響供應商 對華為傷害性頗大

他指，華為在亞洲、歐洲多國出售，近年憑強勁的攝影功能，成功吸引大批港人購買，其手機在本港市佔率超過10%，成為第三大手機品牌。他又認為，早前美國對中興通訊祭出「禁運令」，迫使中興最終「跪低」，交付罰款及保證金後才恢復生產，「美國當初制裁中興時，會連伊朗、北韓也一併制裁，若是次制裁也牽連其他供應商，包括台積電（台灣積體電路製造公司）、東芝（TOSHIBA）等記憶體供應商，也會考慮制裁帶來的影響。」

他解釋，儘管高通（Qualcomm）未有生產晶片給華為，但中間附帶相關技術，而台積電則提供製造晶片，供應商會有所顧忌，「雖然華為有晶片，但上次沒有Google停止服務，故是次傷害性頗大，華為就範機會比較大。」

自行研發作業系統亦需Android的開源碼

對於有言論稱，預料華為自行研發作業系統支撐運作，方保僑則舉例「阿里巴巴作業系統」（AMOS），也需基建於Android的開源碼，「生態圈有作業系統及App，（華為）要如何用回App，就要找Google play。即使最後自己有做平台，是否將App重新上架，屆時或衍生其他問題，這些都不是一時三刻能解決的。」

此外，英國電訊商Vodafone將於7月提供5G網絡服務，為客戶推出全球首個5G漫遊服務，當中有2部5G手機屬於華為，他說：「（華為）5G基站或有美國技術、零件，若美國不再輸出，對華為的生態圈將有大打擊。他們反應愈強硬，美國行動愈會升級。」