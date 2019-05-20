科技園創新斗室料2020年底完工　另預留1億資助人才在港住宿

《施政報告》前年提出以注資及提供擔保的商業貸款形式，向科學園斥資8億元興建「創新斗室」，為創科人才提供支援，並吸引海外人才來港。科技園公司今（20日）舉行啟動禮，並與建造業議會簽訂諒解備忘錄，以推動本地建造業採用建造機械人和推行自動化，料項目可提早至2020年底完工。 行政長官林鄭月娥出席活動時指，政府落實多項創科措施，以吸引各地科技人才，並由發展局成立督導委員會，推動「組裝合成建築法」。科技園公司董事會主席查毅超指，推出的「住宿支援計劃」，預留1億元以津貼形式資助在園區作科研的海外或內地人才，在港6至12個月住宿，每人每月最多1萬港元。

科學園早前提供兩款雙人房設計的模擬單位，予公眾參觀。（資料圖片／李慧妍攝）

去年科技園公司獲得立法會財委會撥款8億元，興建供園區租戶租用的「創新斗室」，位於白石角科學園路及創新路交界，工程已於今年初動工。科技園公司今日舉行啟動禮，並與建造業議會簽訂諒解備忘錄，以推動本地建造業採用建造機械人和推行自動化，及引進其他創新科技。

科技園與建造業議會簽訂諒解備忘錄，以開發建造機械人及自動化系統，四大合作領域包括設立建造機械人及自動化系統認證計劃、發掘及培育具潛力的初創企業、舉辦技術考察、工作坊及研討會等。

去年科技園公司獲得立法會財委會撥款8億元，興建供園區租戶租用的「創新斗室」，位於白石角科學園路及創新路交界，工程已於今年初動工。（科技園提供設計圖片）

查毅超指，去年第三季推出的「住宿支援計劃」，預留一億港元以津貼形式，資助在園區作研發活動的海外或內地科研人才，在港6至12個月住宿，並參考鄰近地區相約條件的市值租金，資助額最高為每人每月1萬港元。每間公司最多可獲10個資助名額，每個名額為期6至12個月。

早前科技園公布「創新斗室」，佔地3.2萬平方呎，總樓面面積約15萬平方呎，樓高17層，提供約500個宿位，並會採用「組裝合成」建築法。當中包括單人、雙人及共居工作室，各類型房間面積約248平方呎。另兩房一廳套房單位面積為496平方呎，包設無障礙設施和有五張床，適合家庭居住。此外，「創新斗室」每層設有共用消閒設施，包括音樂和遊戲室、共用休息室、健身房、附屬辦公室及洗衣房等。