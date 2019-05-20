【派錢4000蚊】確認信冇影 補交冇方法 熱線冇人聽　市民求助無門

在職家庭津貼辦事處(職津處)今早（20日）表示，已向所有「關愛共享」計劃申請人發出申請確認通知，又建議如申請人未收到相關的確認通知，應向職津處查詢。 然而，有未收到申請確認通知的市民向《香港01》投訴，指曾就未收到確認向職津處發出查詢電郵，但至今僅獲系統自動回覆的訊息；而連日來亦多次致電查詢熱線，但都未獲職津處接聽電話；即使希望重新遞表，卻發現網頁下載表格的連結已消失，直言是求助無門。 職津處回覆時指，24小時熱線由原本的28條線增加至60條線，未能接駁的電話查詢會被轉駁至留言信箱以便跟進，會盡快處理收到的查詢及回覆。

有市民稱曾多次向職津處查詢，惟一直未得到答覆。（資料圖片）

政府發言人今早（20日）表示，截至「關愛共享」計劃申請期完結為止，職津處共收到約344萬份申請，並已向所有申請人發出申請確認通知。又建議如申請人仍未收到申請確認通知，應在6月30日或之前，致電熱線（3897 1088）或經電郵（careandshare@wfsfaa.gov.hk）向職津處查詢。如職津處確定沒有收到個別人士提交的申請，會讓他們補交申請。

然而，有未收到申請確認通知的市民向《香港01》投訴，指多次致電職津處的查詢電話、電郵都未曾收到答覆。市民陳先生指，早在3月中旬已遞交申請表格，但遲遲未收到確認通知。為此今月多次向職津處查詢，如上周日（12日）已首次向職津處發出電郵查詢申請情況，其後再第二次發送電郵查詢；惟除了第一次發出電郵收到系統自動回覆外，其餘就沒有下文：「第二次電郵查詢連自動回覆都無！」陳先生稱至今一直未得到答覆。

有市民稱至今僅收到第一次查詢時的系統自動回覆訊息，「第二次電郵查詢連自動回覆都無！」（市民陳先生提供）

周末起至今累計撥打熱線逾十次 仍未接通

電郵未獲回覆，陳先生改以熱線查詢，他指，上周末起已每日致電職津處查詢熱線，至今累計撥打電話逾十次，惟仍無一次獲接通。陳先生直言，現時情況是求助無門。記者今日亦曾經三次致電查詢熱線，分別在中午12時、下午2時以及下午3時致電熱線，惟每次亦都直接被撥到留言信箱，情況與陳先生相似。

現時「關愛共享」計劃的網站已經沒有申請表格的下載連結。（網頁截圖）

政府去年用1.6億公帑聘專員處理表格

事實上，為應付數量龐大的表格，政府早於去年曾展開招聘程序，動用1.6億元公帑聘請706名非公務員合約員工。《香港01》早前獲職津處職員爆料，指現時後勤的管理混亂，據悉現時總部內每日處理全港的「關愛共享」計劃查詢的員工只有約30人，另有一群約15人，本來是用作「跟車」的退休公務員協助。

然而，有員工指出，該批退休公務員不懂得打字，而且亦不會接聽電話，實際上幫助到的少之又少，直言有關做法是錯配資源。

欲補交表格 卻發現網頁下載表格連結已消失

除此之外，市民陳先生亦指出，曾經考慮若如果職津處無收到申請表格，有必要重新填寫一份表格以作補交之用。然而當他在打算到計劃的網頁下載表格時，發現除了網頁上已不見下載連結，早前儲存的申請表格的下載連結亦已失效；換言之，如果本來沒有備份表格，恐怕難以找到表格補交申請。

職津處：熱線已由28條線增至60條

職津處回覆查詢時指，職津處已把該計劃的24小時熱線由原本的28條線增加至60條線，未能接駁的電話查詢亦會被轉駁至留言信箱以便跟進。此外，職津處亦已額外調配20多名員工處理電話及電郵查詢。職津處會盡快處理收到的查詢及回覆；惟職津處並無保存查詢內容的統計數字。

職津處又指，如市民需重新提交申請，職津處會透過電郵、傳真或郵遞方式把申請表格提供予申請人，申請人亦可在辦公事間內親臨職津處位於旺角始創中心16樓的辦公室索取申請表格。