貴婦狗疑被主人扔出窗亡　被告被捕後稱狗已失蹤　只扔過寵物用品

獨居婦被指將其飼養的貴婦狗從住所拋出窗外，貴婦狗多處骨折當場死亡，婦人被控一項殘酷對待動物罪，案件今（20日）於觀裁判法院開審，控方指狗隻的屍體在被告所住屋苑發現，屋苑平台並有大量寵物用品及被告的藥袋，惟被告被捕後卻稱她的狗不見了數月，她因怕「睹物思狗」，只認扔過狗隻的用品下街。裁判官裁表證成立，把案押後至5月28日裁決。

被告張詩玲（左二）否認扔「張仔仔」出窗，但認扔過寵物用品。（馮家淇攝）

被捕稱愛犬失踪數月

被告張詩玲，無業，被控一項殘酷對待動物罪。案情指，被告獨居於將軍澳善明邨善智樓低層，在2018年1月8日涉嫌將一隻雄性啡色貴婦狗拋到一樓平台，導致其死亡。被告為該貴婦狗的登記主人，被捕後稱：「我唔見咗隻狗幾個月，我無扔佢落街！」

貴婦狗多重骨折

控方傳召漁護署獸醫蔡慧珊，她供稱為貴婦狗驗屍時，發現牠多重骨折，傷勢是死亡前數小時造成，因骨折位有出血，亦與高處墮下吻合。

屋邨平台有大堆寵物用品

拘捕警員余德楠供稱，當日接報事發屋邨平台有一大堆雜物，他下午2時到達現場，發現平台堆滿寵物用品，如座墊、狗梳、食物碗、狗衣服及指甲鉗，亦有錢包及印有被告名稱的藥袋。余亦於被告單位外的走廊窗發現狗毛，懷疑有人從該窗扔狗。

狗墮樓方向與被告住所相同

控方又讀出屋邨清潔主管及保安主管的口供紙，指於早上10時半發現有狗隻墮樓，因該樓座養狗住戶不多，以及從墮樓方向推測，狗隻是由被告住所墮下。保安主管稱，被告有向房署申請養狗，有時會帶狗隻散步。

被告稱貴婦狗做「張仔仔」

被告在會面記錄稱，她從2007年開始飼養本案的貴婦狗，叫牠做「張仔仔」，指其乖巧。她在2011年由荃灣劏房搬至現屋邨，該貴婦狗本來吃乾糧，案發前兩個月改為跟被告吃相同食物，一天吃兩餐及散步兩次。

質疑未有狗確實死亡時間

被告在會面記錄表示已飼養狗隻十多年，她在2017年12月初散步時遺失狗隻，指案發當日在家吃過杯麵後便睡覺，又承認從家中廁所窗口扔物品，表示：「我搵唔返隻狗，唔想睹物思狗。」辯方質疑控方未有狗隻確實死亡時間及位置，被告有扔下物品不等於扔下狗隻。

裁判官裁定控罪表證成立，案件押至5月28日裁決，被告續准保釋。

案件編號：KTCC1481/2018