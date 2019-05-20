【賭王姨仔涉貪案】內地航權全批陳婉玉公司　局長亦要出面解畫

《香港01》2016年獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署事後調查發馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，以對陳的公司作優待，案件今午（20日）在區域法院續審，主控官在開案陳辭透露，馮在處理陳相關公司的申請上似是「幫到出面」，其中分配往內地的航權時，更全部批予陳的公司，競爭對手中富有重叠的申請全被否決，中富曾投訴程序不公，更揚言提司法覆核，最後須驚動時任發展局長長葉澍堃出面「解畫」；控方又發現，陳的筆記同期內記下一句：已羅致很高級的人幫手。

被告馮永業(左)被指在多項涉直升機的申請上，優惠陳婉玉的公司的申請。（梁鵬威攝）

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被告馮永業（55歲）及陳婉玉（62歲）否認受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪。

馮及陳2003年公務上碰面

主控官指出，陳為賭王何鴻燊三太陳婉珍的胞妹，賭王1998年與外甥謝天賜購入港聯直升機有限公司。

而陳當時是港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司及港聯直升機（香港）有限公司等3公司的董事及股東，而港聯直升機於2003年改名為港聯航空（即香港快運前身），而其直升機業務則交由港聯直升機（香港）負責，陳與馮在2003年首次在公務上碰面。

全部申請均表贊同及大力支持

馮當時為經濟發展及勞工局副秘書，而陳相關的3公司，當時曾提出多項申請，包括：直升機經營往澳門及深圳航線；為港聯直升機安排西九龍直升機場為替代降落場地；港聯直升機申請分配往廣州及深圳航權；申請分配往杭州、南京、寧波、重慶航權；要求西九龍直升機場減租；及擴展港澳碼頭直升機場等，這些申請，馮均有份處理，他並在各項申請皆表示「贊同」，及「大力支持等」。

立法會提出擴展直升機設施

另外，港聯直升機一直擬推出往內地城市包括江門的直升機服務，馮在處理珠三角區擴展直升機服務時，曾在立法會會議上指出，香港直升機場不足應付跨境直升機需求，提議擴展直升機服務設施。

全部內地航權批予港聯

控方特別提到，馮在處理港聯直升機申請分配往杭州、南京、寧波、重慶航權時，中富航空（即香港航空前身）亦同時就分配內地多個城市的航權作申請，其中部分與港聯的申請重疊，結果港聯全獲所申請的航權。

中富曾投訴程序不公

控方指，證據顯示，馮在港聯航空及中富航空尚未正式提出申請前，馮在沒通知上司的情況下，已指示下屬替2公司進行模擬指定，及分配航權的程序，之後更被中富航空多次投訴程序不公、優待港聯航空。

葉澍堃須出面解畫

中富航空一度表示政府違反行政法律責任，欲提司法覆核，事件更驚動當時的香港經濟發展及勞工局局長葉樹堃，葉並出面與中富航空「解畫」，馮後來因而向中國民航局提出給額外航權予中富航空。

陳：已羅致很高級的人幫手

另外，控方又提到，在陳的辦公室搜出一本記事簿，上面載有不同事件，包括直升機場擴建計劃，上面又寫到「現已攞（羅）致一位過去在政付（府）經濟局及民航局做到很高級的人來幫手」。

案件編號：DCCC761/2018