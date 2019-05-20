【賭王姨仔涉貪案】馮永業疑以局方名義出信　間接助陳婉玉上位

《香港01》2016年獨家披露，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀曾與女商人換樓，廉署調查後發現馮程淑儀的丈夫馮永業，疑曾收賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，以對陳的直升機的業務上作優待。案件今午（20日）在區域法院續審，控方指，馮疑曾透過過其職權，以局方名義發信，指港聯未善用深圳航權，並揚言或會收回權利。控方指該信後來由陳交到賭王何鴻燊手上，何得悉後訓斥當時負責管理港聯業務外甥謝天賜，指謝得罪港府，之後更把直升機的業務交陳婉玉處理，陳就此成功上位。

女被告陳婉玉被控向公職人員提供利益罪。（梁鵬威攝）

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局方發信指未善用航權

控方在開案陳辭又提到， 2005年12月31日，經濟發展及勞工局任曾發信予港聯航空，對該公司未有善用飛往深圳航權表示關注。控方相信，當時在局內任副秘書的被告馮永業（55歲），正是有關信件的撰寫人，該信並由其下屬代為發出，信中語氣強烈，提到政府提供珍貴的航權，卻沒換來任何東西，更表明若不使用航權，政府會回收航權。

對港龍則態度溫和

但控方同時引述同類事件，亦曾發生在港龍航空身上，港龍在2003年6月曾獲分配指定航線的獨家航權，惟逾年未開始經營航線，局方曾在2004年11月24日去信查詢港龍營運的方案，然而信函語調十分客氣，與發給港聯的信函截然不同。

控方指陳把局方信函交何鴻燊

控方指出，上述發給港聯的信件之後交到女被告陳婉玉手中，陳再把信交給賭王何鴻燊。2005年12月31日下午，當時負責管理港聯航空及港聯直升機（香港）的謝天賜，即被賭王召來訓斥，指謝激怒政府，並指派陳接替謝管理直升機業務。謝於2006年8月22日停止出任港聯直升機（香港）的董事，而陳則成為該公司的行政總裁。

被告馮永業（55歲）及陳婉玉（62歲）否認受賄、行賄和公職人員行為失當共3罪。

案件編號：DCCC761/2018