陳肇始出席瑞士世界衞生大會　與各地官員交流意見

食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）出席於瑞士舉行的世界衞生組織第七十二屆世界衞生大會，衞生署署長陳漢儀亦有陪同。 陳肇始參與了以「基層健康可達至全民健康覆蓋和可持續發展目標」為主題的會議，聽取國家衞生健康委員會主任馬曉偉介紹內地基層醫療服務持續發展的概況。她會議期間亦與其他會員國和世衞的高層官員就衞生事宜作交流。

陳肇始教授及衞生署署長陳漢儀醫生（右四）與世界衞生組織非傳染性疾病預防司司長Douglas Bettcher博士（右二）及他的團隊合照。（政府新聞處圖片）

陳肇始以中國代表團成員身分，出席世界衞生組織第七十二屆世界衞生大會。大會議程包括衞生和環境與氣候變化、預防和控制非傳染病、終止結核病、全球藥品及疫苗短缺和使用問題等。



陳肇始提及，特區政府銳意透過醫社合作和公私營協作，加強以地區為本的基層醫療健康服務。未來數年在各區興建的地區康健中心的服務，會專注於第一、第二及第三層預防，包括健康推廣、健康評估、慢性病管理及社區復康。

她於當地時間周三(22日)早上離開日內瓦啟程回港，5月23日抵港。