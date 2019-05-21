16個環團倡設紅花嶺郊野公園　保育「易危」大草鶯、麥景陶碉堡

政府去年底宣布，計劃將近沙頭角、佔地約500公頃的紅花嶺發展成本港第25個郊野公園，預計法定過程需時約兩年。 16個環保團體今日（21日）就對紅花嶺郊野公園的期望發表聯合聲明，建議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府的計劃面積大超過一倍，以保育具高生態、歷史、文化及景觀價值地點，為香港及內地之間提供陸地生態走廊。

政府方案僅約500公頃

早於1993年及2008年規劃署的「全港發展策略檢討」及「邊境禁區土地規劃研究」分別建議成立紅花嶺郊野公園；其後在2017年初發表的《施政報告》也宣布「政府將開展指定約500公頃的紅花嶺為郊野公園的工作」，去年底環境局局長黃錦星也表明制訂紅花嶺郊野公園的工作進行中。

紅花嶺位近沙頭角，高度海拔492米，是北區最高的山峰之一。（資料圖片/環境局局長網誌）

環團：紅花嶺生態、歷史價值高 應劃1120公頃

有環團表示，由山咀經新桂田延伸至蓮麻坑的紅花嶺北坡，保存一大片非常完整的次生林，此片樹林及穿插其中的天然溪澗，孕育出眾多原生動植物；這一帶是本地分布極窄的斯氏波魚及本港其中一個最重要的蝙蝠羣棲息地，紅花嶺高地草原也是全球易危的大草鶯的重要棲息地。

此外，紅花嶺被視為是內地與香港之間現存唯一的陸地生態走廊，其北面的完整次生林與深圳梧桐山國家森林公園有良好的生態連貫性，南面的樹林及少受干擾的植被在生態上，亦與八仙嶺郊野公園連結。

「麥景陶碉堡」曾用作邊防

在歷史價值方面，環團指出位於伯公坳及礦山的二級歷史建築「麥景陶碉堡」，展現昔日其邊防及控制非法移民的角色；散落於紅花嶺四周的破舊設施、機槍堡等，相信是二十世紀興建作防衛用途。

多個環保團體強烈要求漁護署考慮建議，並根據「指定郊野公園的原則及準則(2011)」擬定紅花嶺郊野公園的界線，其面積約1,120公頃，當中超過95%為政府土地。

根據該原則及準則，保育價值、康樂發展潛力、景觀及美觀價值，為制定郊野公園的三大重要元素及固有準則，環團認為即使某地點包含私人土地，當局也不可機械式地視之為不把該地點納入郊野公園的決定性因素。