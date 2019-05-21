香港外派員工成本全球排第6　主因薪酬福利增加

人力資源管理顧問機構ECA International今（21日）發表2018年外派員工成本調查結果，計算福利、稅務後，一名外派到香港的中層管理人員成本約為276,417美元（約217萬港元），較2017年上升7,902美元（約6.2萬港元）或3%，成本最大仍然是住屋津貼及子女國際學校教育津貼。即使外派員工駐港成本增加，但香港排名比2016年下跌一位，於全球外派員工成本排行榜位列第6，在亞洲則次於日本、中國內地及印度。

關禮廉解釋，因為稅制、房價、匯率等問題，促使日本成為外派員工成本最昂貴的亞洲地區。（李家偉攝）

外派員工來港工作，在亞洲第名第四位。（ECA提供圖片）

人力資源管理顧問機構 ECA International 每年都會進行「我的外派薪酬市場調查」，了解中層員工外派至各地的薪酬待遇水平。全球外派員工成本最高為英國。

關禮廉指出，香港的薪酬待遇高成本主要是因為公司要提供住屋津貼。（資料圖片）

是次公布的2018年調查，獲來自160個國家地區，超過280個組織參與，主要探討外派員工的整體薪酬包括現金報酬、福利（如住屋、交通等）及稅務三部分。在2018年，外派到香港的員工平均待遇成本為276,417美元（約217萬港元），較2017年上升7,902美元（約6.2萬港元）或3%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉指出，香港的薪酬待遇高成本主要是因為公司要提供住屋津貼，現時超過九成公司都會為外派員工提供一定額度的住屋津貼，部分公司更會提供全額津貼；而另一個成本就源於員工子女的國際學校教育津貼。

日本成亞洲第一 中國以7萬美金之差排次位

而在亞洲，日本仍是外派員工成本最高的地區，現時派遣一名中級員工到日本的整體成為386,451美元（約303萬港元）。關禮廉指出，日本因房價、稅收高，加上匯率近年不斷上升，令成本大大增加。相較2017年，日本的外派員工成本已增加了超過3萬美元（8.5%），成為了全球外派員工成本升幅最高的地區。

中國則排為亞洲第二，外派員工成本與日本相差超過7萬美元（約55萬港元）。關禮廉解釋是因為近年中國的生活成本不斷增加，加上稅制改動，要提交的稅款增加，導致外派人員的成本相應增加；在亞洲成本第三高的則為印度，而香港排第四。

日本仍是外派員工成本最高的地區。（資料圖片）

關禮廉又提到，外派員工的薪酬待遇與本地員工情況不同，因應工作所需的停留時間、員工來自地方，薪酬待遇也會有所不同。他解釋，如要吸引歐美等本來已獲高薪酬待遇的員工來港工作，公司提出的條件亦要相當的競爭力，所以外派員工的成本相對會提高；而香港高薪酬成本的原因，其實也是因為外派員工都主要來自高收入的國家。