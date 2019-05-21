【逃犯條例】消防、紀總去信林鄭撐修例　冀「盡快通過及完成」

政府紀律部隊人員總工會及香港消防處職工總會今日（21日）分別去信特首林鄭月娥，紀總表明支持修訂《逃犯條例》，認為修例能避免香港淪為「罪犯匿藏的地方」，希望有關議案能「盡快通過及完成」。

紀律部隊人員總工會今日去信林鄭，表示經過深刻的思量，總工會支持修訂《逃犯條例》，亦希望關議案能「盡快通過及完成」。（資料圖片）

紀律部隊人員總工會今日去信林鄭，表示經過深刻的思量，總工會支持修訂《逃犯條例》，亦希望關議案能「盡快通過及完成」。總工會續指修訂《逃犯條例》旨在處理本港在有關方面的法律缺陷，「避免香港淪為罪犯匿藏的地方」，才能從根本的層面，保護香港市民的生命和財產。

另外，香港消防處職工會亦於今日去信林鄭，指香港是一個法治社會，工會支持修例以彌補以往不足；又呼籲立法會應儘早依程序開展審議相關法例。

保安局局長李家超昨日（20日）更在記者會宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為草案於6月12日恢復二讀辯論作準備。（資料圖片/梁鵬威攝）

港府建議修訂《逃犯條例》的內容備受爭議，保安局局長李家超昨日（20日）更在記者會宣布，已去信立法會內會主席李慧琼，要求為草案「直上大會」，繞過法案委員會，於6月12日恢復二讀辯論作準備。