港大民研：「司法制度公平程度」、「社會福利」分數創97年來新低

港大民意研究所今日（21日）發布於6月底解散前的最後一次社會指標數據，調查結果指，5項核心指標中，受訪市民對「自由」和「繁榮」的評分最高，其次是「安定」和「法治」，而「民主」的評分最低。但以評分比較上，以10分為滿分，其中「安定」的評分為6.29分，較半年前的同一調查下跌0.32分，跌幅最大；而升幅最大是「民主」，較半年前上升0.32分。 值得留意的是，調查當中，有關於「民主」的指標均全數下跌，當中「治安指標」、「公平指標」、「出入境自由」、「言論自由」、「遊行示威自由」、「新聞自由」及「出版自由」分別下跌。「司法制度公平程度」是自1997年相關調查題目開展以來的新低，只有5.63分；非核心社會指標方面，「社會福利」的分數為自1997年相關調查題目開展以來的新低。 今年四月中，佔中九子中的8名被告，於西九龍法院接受判刑，其中4被告包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘被判入獄8至16月，即時執行；加上「逃犯條例」的爭議，種種因素相信影響市民對指標的選擇。

民陣公布上月底有13萬人參加反《逃犯條例》修訂遊行。（資料圖片）

繁榮、安定和法治指標均報跌

港大民意研究在今年5月初，以電話訪問形式作調查，訪問1,018名市民對上述議題發表意見。五項核心社會指標中，市民對「自由」和「繁榮」指標的評分最高，分別為6.6分和6.55分，其次是「安定」和「法治」指標分別為6.29分及6.20分，最後是「民主」指標只有5.65分。

對比約半年前同一調查，「繁榮」、「安定」和「法治」指標均下跌，「安定」指標跌0.32分，另兩者則跌0.1至0.2分。「民主」及「自由」指標則有上升。

至於非核心社會指標方面，對比一年前，7項指標全部下跌，當中「治安」、「效率」、「社會福利」和「公平」的跌幅顯著，分數為7.02分、6.36分、5.79分和5.47分，下跌0.45分至0.3分，其中「社會福利」的分數為自1997年相關調查題目開展以來的新低。

另外，10項自由次指標對比一年前同樣全部下跌，當中「信仰自由」和「遊行示威自由」錄得自2002年以來新低，分數為8.12分及6.15分；而「罷工自由」錄得自1997年11月以來新低，「學術研究自由」、「言論自由」、「新聞自由」、「出版自由」和「結社自由」更錄得自1997年8月相關調查題目開展以來的新低。

終審法院首席法官馬道立的最新支持度評分亦較一年前明顯下跌6.9分至62.7分。（資料圖片）

「法庭公正程度」及馬道立同報跌

法治方面，「法庭公正程度」和「司法制度公平程度」兩項評分亦告下跌，「司法制度公平程度」是自1997年相關調查題目開展以來的新低，只有5.63分，較上一次同類調查下跌0.72分；終審法院首席法官馬道立的最新支持度評分亦較一年前明顯下跌6.9分至62.7分。