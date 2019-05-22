肝病權威黎青龍獲港大改聘兼職教授：無失望、保留全職是喜出望外

香港大學肝病權威黎青龍年屆七旬退休年齡，他去年明言希望能夠繼續保留全職教授身份，向醫界未來棟樑傳授醫術。然而，港大規定教職員年滿70歲便要轉兼職。他曾說過，即使義教他也願意，惟全職教席是他留在港大的唯一所求。 黎青龍的全職講座教授合約到本月31日完結，距今僅剩餘一個多星期。而校方最終決定續聘黎青龍為兼職講座教授，合約期為24個月。黎接受查詢時說，這是他預期的結果，「如果有全職教授席，係喜出望外。所以我係無失望。」

香港大學醫學院內科學系講座教授黎青龍的全職講座教授合約即將於5月31日到期，並將和港大簽署兼職教授合約。（資料圖片／歐嘉樂攝）

黎青龍接受《香港01》查詢時表示，早前向校方申請續約，今日（22日）接獲校方通知，他獲改聘為兼職講座教授，延任至2021年5月31日，維期24個月，月薪為5萬元。

被問到他一直期望保留全職教授身份任教，惟目前卻改任兼職教授，會否感到失望，他表示：「我唔係失望，諗住係part time（兼職）架喇。呢度係港大，如果有full time（全職） 係喜出望外。」他指結果是預期之內，「我覺得okay。」他又笑言雖然校方只要求他授課時間佔80%，但他會盡120%時間教書。

《香港01》正向港大醫學院查詢，正等候回覆。

黎青龍被喻為神童，9歲讀男拔萃、16歲讀港大醫科、21歲行醫，一直在港大任教，連同今次改聘兼職教授，他已四度申請延長退休。他為教書不介意金錢回報，對私營市場重金挖角也不為所動。在他65歲時，獲港大簽約延任全職講座教授，其月薪就由廿多萬元減至5萬元。過去他受訪時說，雖然他不介意出糧大減，卻介懷自己願意全職教書卻被稱「兼職」教授。

黎青龍在醫學界享負盛名，桃李滿門。在1998年，他發表全新對抗乙型肝炎病毒藥物「核苷酸類似物」，其研究論文被多次引用，是醫學界對他的肯定。2017年，他從港大時任校長馬斐森手上接過45年服務獎。他曾坦言：「我咁鍾意港大，港大都應該鍾意我吖」，期望港大保留其全職名譽的心願溢於言表。去年7月，有港大醫科生及舊生發起聯署，希望校方保留黎的全職教席。