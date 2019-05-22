環境局指電動的士及小巴續航力不足　3輛電動的士已改成私家車

電動的士在內地逐漸普及，但走進香港後卻「水土不服」。環境局今日（22日）表示，在綠色運輸試驗基金下測試的3輛電動的士，於完成試驗後已全部登記改作私家車用途。局方解釋，原因是的士一般幾乎整天行駛，在正常營運模式下，的士司機往往未能撥出每日約4小時為車輛補充電力。 環境局形容，試驗的電動的士和電動小巴，現時大都未能完全配合的士和公共小巴的續航力及充電時間要求。

環境局形容，試驗的電動的士和電動小巴，現時大都未能完全配合的士和公共小巴的續航力及充電時間要求。（資料圖片／高仲明攝）

所有已登記的士均用石油氣 電動小巴佔不足百分之一

署理環境局局長謝展寰今日書面回覆立法會議員陳克勤，當中透露在2018年年底，除了數輛汽油的士外，所有已登記的士均使用石油氣；已登記的小巴近六成使用石油氣，其餘四成使用柴油，電動小巴則不足百分之一。

環境局指，現時本港市場上的石油氣小巴來自同一品牌，其供應商在早前表示，廠方將於2020年年底停止生產石油氣小巴，該品牌屆時將會供應歐盟六期柴油小巴，以滿足本港市場對小巴的需求。歐盟六期柴油小巴排放的氮氧化物及可吸入懸浮粒子，會比現時歐盟五期的柴油小巴分別大幅減少達80%和50%，比歐盟四期的柴油小巴則減少近90%和50%。

雖然電動車沒有尾氣排放，有助改善路邊空氣質素。但環境局表示，在綠色運輸試驗基金下試驗的三輛電動的士於完成試驗後，已全部登記改作私家車用途，原因是的士一般幾乎整天行駛，在正常營運模式下，的士司機往往未能撥出每日約四小時為車輛補充電力。

環境局表示，在綠色運輸試驗基金下試驗的三輛電動的士於完成試驗後，已全部登記改作私家車用途。（資料圖片／高仲明攝）

小巴充滿電後 續航力仍低於每日所需里數

局方續指，電動小巴亦面對類似的問題，車輛經4小時充滿電後的續航力仍低於公共小巴一般所需的每日行車里數。因此，試驗的電動的士和電動小巴現時大都未能完全配合本地運輸業界，在的士和公共小巴的續航力及充電時間方面的要求。

在公共小巴總站及交通交匯處加裝電動小巴充電設施方面，環保署於本年3月委聘顧問公司，研究一套適合本港使用的電動公共小巴及其充電設施的技術標準和要求。

黃永忠兩度買入比亞迪電動的士，始終認為該款車表現未如理想。（高仲明攝）

《香港01》去年曾訪問電動的士車主黃永忠，他形容新車的續航力、充電時間都不俗，但電池續航力在幾個月後大跌，「行2、3個鐘就用完」，又要周旋大半年才獲生產商比亞迪換電。

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