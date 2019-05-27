1989年，時任中共總書記趙紫陽因為反對戒嚴及用軍隊鎮壓，在六四後下台，之後一直被軟禁至離世。當年5月19日凌晨，他到廣場探望絕食的學生，拿着擴音器對學生說「我們來得太晚了」，成為他一生中最後一次公開露面。 參與黃雀行動、曾流亡法國的趙紫陽次子趙二軍，於六四事件三十周年前夕在廣州接受《香港01》專訪，首次談及流亡細節，並回憶六四開槍前趙紫陽喃喃自語「還來得及」，可惜無法阻止流血收場。趙紫陽離世後骨灰一直安放家中，趙二軍說已與當局達成共識，家屬準備好安放事宜，但估計今年難成事。

六四事件三十周年系列報道：尋記憶 思前路

憶父親趙紫陽不忍鎮壓 趙二軍：不相信可恢復名譽

趙紫陽次子趙二軍六四後流亡 首披露黃雀行動細節

前中共總書記趙紫陽次子趙二軍回憶父親不忍以軍隊鎮壓學生，他覺得中共不可能為父親恢復名譽。（羅君豪攝）

趙二軍近年常在北京和廣州居住，與他相約在廣州的一間餐廳訪問，他侃侃而談，但婉拒錄影。趙紫陽曾在文革前後兩次擔任廣東省委書記，趙二軍在廣州長大，曾任海軍飛行員，說得一口流利廣東話，訪問時國粵語夾雜。八九民運期間，他在海南工作，不時回北京了解局勢，也曾到天安門廣場拍照。

趙紫陽被視為中共開明派，文革後在四川推行「包產到戶」，解決農民溫飽問題，「要吃糧，找紫陽」成為順口溜。1980年他出任總理，成為鄧小平左右手；1987年接替被指「反資產階級自由化不力」的胡耀邦出任黨總書記，總理一職由被指是保守派的李鵬擔任。

1989年5月19日凌晨近5點，中共中央總書記趙紫陽，在中共中央辦公廳主任溫家寶的陪同下，到天安門廣場探望已經絕食學生。這是他一生中最後一次公開露面。（Getty Images）

拒做用軍隊鎮壓學生的總書記

1989年4月15日，胡耀邦逝世，學生和市民到天安門廣場悼念，後發展成反官倒、反貪腐和爭取自由民主的運動。《人民日報》在4月26日、趙紫陽外訪朝鮮（北韓）期間發表社論，將民運定性為動亂。趙紫陽回國後希望為學運降溫，但並不成功，更指鄧小平仍為黨的最高決策人。據其回憶錄《改革歷程》，中央軍委主席鄧小平5月17日決定戒嚴，趙當時在想「不能讓自己成為動用軍隊鎮壓學生的總書記」。

三十年前的5月19日凌晨近5時，趙紫陽在時任中共中央辦公廳主任、後來當上總理的溫家寶陪同下，到天安門廣場探望已絕食近七天的學生。他拿着擴音器說：「同學們，我們來得太晚了。對不起同學們了。你們說我們、批評我們，都是應該的。」同日晚上，李鵬在首都黨政軍幹部大會宣布北京5月20日起戒嚴。

八九民運期間，有學生打出「趙紫陽自重、李鵬出來、鄧小平聊聊」的標語。（支聯會提供）

趙紫陽曾自言自語「還來得及」

當時身在北京的趙二軍說，戒嚴後「父親自言自語，說了幾次『還來得及，還來得及』」。5月24日離京前夜，他在中南海住處看到戒嚴部隊拿着鐵樁通過隧道前往人民大會堂，「那時父親還抱有一線希望，希望鄧小平回心轉意，但想不到最後悲劇還是發生了。」

六四開槍鎮壓後，趙紫陽被指「分裂黨」和「支持動亂」，被革職審查三年，但找不出任何勾結、串連的證據，事件不了了之，但他被軟禁至2005年1月17日逝世，終年85歲。回顧趙紫陽的功過，趙二軍說子女只會認為父母偉大，應留代歷史和人民評價。

1989年6月3日夜晚至6月4日凌晨，解放軍開槍鎮壓八九民運，不少市民、學生中槍身亡。（法新社）

監控趙家愈趨嚴密 「250份盒飯，是納稅人多少錢」

每年趙紫陽忌日、清明、六四，趙家都被嚴密監控，「今年清明節上百個公安在門口，保母不敢外出，吃飯都成問題。她問監控的人能不能去拿盒飯，去派出所拿，裏面的人說有250份盒飯。一日三餐，是多少納稅人的錢？」今年清明後第四日，監控人員才全部撤走。

上世紀八十年代，趙紫陽主政，趙二軍說那是中國政治最寬鬆、最開放自由的時候，沒有學生和市民認為政府會開槍，「當時政治（氣氛）寬鬆，大家敢說話，老百姓上街遊行，就像香港回歸後市民上街反對23條立法，但現在就更難，因為香港逐漸向大陸的機制轉換，對自由的壓力更大了。」趙二軍說趙紫陽本能上覺得國家的體制有問題，「我父親沒有完全否定共產黨，認為中國共產黨要重新取得合法性，要有一個競爭的過程，在自由開放的過程中維持合法。比較世界這麼多種制度，美國模式的自由民主政制還是符合多數人的利益。」

2005年1月17日，趙紫陽逝世，終年85歲。當時趙家設靈，趙二軍（右一）在場打點。（法新社）

八九官方論調回歸「反革命暴亂」 趙二軍：冇眼睇

六四成為中國政治改革的分水嶺，趙二軍說，六四前趙紫陽主張黨政分開，但六四後中國又在各層級恢復強化黨的領導，削弱民主和法治，政治體制改革走了回頭路，「把最應該國有的教育、醫療推給市場，老百姓沒有自由，不聽話、有不同意見的幹部就升不上去。現代到處都貼着『自由、民主、法治』的標語，但老百姓舉牌要這些就不可以。」

官方對六四的評價，從「反革命暴亂」變成「春夏之交的政治風波」，2008年中央黨史和文獻研究員欽定、新華社刊發的改革開放三十年大事記亦沿用此論調；但到2018年，改革開放四十年大事記就重新定性為「反革命暴亂」。趙二軍笑說少看這些報道：「冇眼睇！原本想淡化，但繞不過去，又恢復了吧。」

對於平反六四、恢復趙紫陽的名譽，趙二軍斬釘截鐵地說「不可能」，「為什麼胡耀邦和趙紫陽的待遇不一樣，胡的問題是自由化，人民內部矛盾；趙紫陽是反對這個體制，他們覺得威脅政權合法性，是敵我矛盾。動用軍隊鎮壓老百姓是誰的責任、死難者怎麼賠償？所以（平反）是不可能的。」

趙二軍指，《改革歷程》、《趙紫陽軟禁中的講話》、《趙紫陽還說過什麼》幾本書，能代表父親趙紫陽的思想。（李澤彤攝）

骨灰安排與當局有共識 但年內難成事

趙紫陽逝世後，骨灰一直存放家中，當局與家屬就骨灰安放問題有不同意見，其遺孀梁伯琪2013年逝世後，二人的骨灰至今未能安放。趙二軍透露，當局約兩年前同意家屬自己安排，雙方亦商定地點，趙家今年已完成準備工作，「我們希望在今年，但估計很難，今年太多事了，是六四三十周年、建國七十周年、五四運動百周年，還是我父親誕辰百周年。」

他說，當局最初要求安葬在八寶山，但家屬不同意，「父親被撤銷一切職務，離世前只是普通黨員，是老百姓，旁邊埋葬誰我們也不知道。我們看了一些公墓，但組織不批准，還講過一些規定，嚴格來說是違反人性的。」他認為當局害怕趙紫陽墓地會變成標誌，「他們必須害怕，最後同意的地點也是容易控制的。」

趙二軍指，父親趙紫陽和母親梁伯琪的骨灰一直放在家中，已與當局就安葬安排達成共識，但估計今年內難成事。（羅君豪攝）

六四後流亡法國 首談黃雀行動

六四後，趙紫陽的舊部被清算，趙二軍參與黃雀行動營救，最終帶同妻女流亡法國，他自身的經歷亦是傳奇。多年來一直有報道指趙二軍在海南省以假護照出境，他在訪問中否認此事，亦首次談及參與黃雀行動和流亡之事。（詳見另稿）

1989年6月4日清晨，解放軍完成天安門廣場清場，日間長安街仍有密集槍聲，市民中槍死傷。（支聯會提供）

1998年，被軟禁中在家中的趙紫陽。（路透社）

上文節錄自2019年5月27日出版第164期《香港01周報》文章〈六四30年 尋記憶 思前路〉。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。