梁天琦就要求覆核被拒參選案　申撤銷申請獲准　須付各方訟費

本土民主前線前發言人梁天琦，2016年被指主張港獨，遭取消參加立法會新界東直選的資格，他其後入稟高等法院提出選舉呈請，指選舉主任的決定非法及違憲。梁今（23日）透過律師申請撤回呈請許可的申請獲批，並須向所有答辯人付訟費。

10名答辯人為新界東選舉主任何麗嫦，以及9 名當選的新界東立法會議員：林卓廷、梁國雄、張超雄、楊岳橋、葛珮帆、陳志全、梁頌恆、容海恩及陳克勤（梁國雄及梁頌恆就職宣誓被指無效，亦遭撤銷議員資格）。

陳浩天案已確立選舉主任權力

代表梁的律師表示，去年法官已駁回陳浩天的選舉呈請，確立選舉主任有權力判斷參選者是否效忠特區。他表示已致信各答辯人表示欲撤回選舉呈情。

選舉主任認為梁無意擁護《基本法》

梁原先提出的選舉呈請書指，《立法會條例》規定提名表格須附有表明參選人會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明，而參選人須在表格上簽署，否則其提名便告無效。雖然梁已按規定簽署聲明，亦簽署了「反港獨確認書」，但選舉主任何麗嫦於選舉前一個月書面通知梁天琦，認為梁「實際上並不、亦無意擁護《基本法》」，故決定梁的選舉提名無效。

案件編號：HCAL 175/2016