VR虛疑實景AV場涉違租約　業主未給租客機會補救　求收樓被拒

《香港01》早前揭發有公司租用工廈單位，經營VR虛擬實景色情影片中心，該單位業主指租客未有把單位作工業用途，認為有違租約，要求收樓，事件最後更鬧上土地審裁署，租客堅稱，他們讓客人在單位試玩虛擬實境一體機(VR一體機），亦屬工業用途，審裁署亦認為，租客所犯事項有可補救餘地，但業主未給多機會，最後裁業主敗訴。

香港01記者放蛇確認該公司以VR形式發布日本色情片。（林振華攝）

申請人為J&F Garments Factory Limited（下稱：業主），答辯人為虛境世界有限公司（下稱：租客）。

判詞透露，申請人為長沙灣青山道香港工業中心某單位的業主。去年6月與租客定下租約，租客會於同年7月起，以月租14200 元租用單位，為期兩年，租約上列明，單位必須用作工業用途。

指單位被用作色情影片中心

惟業主於去年10月，透過律師行向答辯人發信，指租客未有把單位用作工業用途，要求中止租約及收回單位。同時，《香港01》在今年4月亦有報道有關租客所經營的VR虛擬實景服務，內容提及「記者喬裝客人實測，發現店內採全自助式服務......VR機內有150條片任揀」。

業主遂於本年4月向土地審裁處申請收回單位，理據為租客違反租約，在單位從事「色情影片中心」。

租客稱也有戰爭愛情片

租客則反駁說：「本公司租用之單位作工業用途， 主要業務為虛擬實境一體機 (簡稱： VR一體機）及其配件之更改、加工、出售前的改裝及再包裝轉售。」又指VR一體機內包含多種類的遊戲及影片，當中亦有如戰爭、運動、競速、愛情等。當中部份影片涉及敏感內容，租客亦有在門口當眼地方貼上 『未滿十八歲人士， 禁止內進 』及完整十八禁告示。

非工業用途但非不可補救

審裁官參考過雙方的理據後，認為租客確未有把單位用作工業用途，惟根據《物業轉易及財產條例》，業主需向租戶送達通知，指明違反事項。若違反事項可予補救，則要求租戶就該違反事項作出補救，租客不從，業主才可強制執行收樓。

審裁處認為，案中租客所違反事項屬可補救的，但業主在發給租客的信中，未有要求對方在合理時間內作出補救，認為業主未符合法例要求，拒絕業主要求收樓的申請。

案件編號：LDPE393/2019