【西鐵避雨狗．有片】狗女身世曝光　狗主友人代照顧曾遭鄰居投訴

周一（20日）黃雨夜，一隻唐狗走進西鐵列車避雨，漁護署接觸狗主後對方簽紙棄養，署方雖承諾不會人道毀滅，不過唐狗前路未明。《香港01》記者經過連日追蹤，終於揭開狗女身世。

根據街坊形容，原來闖入西鐵的狗女Dolly已經十多歲，生活在元朗一個貨倉。《香港01》記者連日追蹤，遇到聲稱幫忙照顧狗女的狗主友人，他自言不領回Dolly是有其苦衷。

X先生指平日會放置Dolly在閘內，只要放牠出來，可能會消失數天。（周景文攝）

他透露Dolly居於貨倉旁邊的狗屋十多年，長年鎖上閘門，未有用狗繩綁着。友人指一直都有買狗糧餵飼，自言待Dolly不薄，可惜牠卻非常反叛，不聽話而且不時帶來麻煩。「一放牠出來就衝出去外面，全部圍着牠都有方法衝出去，衝了出去數天都不回來。重火隔壁有養狗，（Dolly）又和那邊打架」他憶述曾放Dolly出籠，牠便到外面咬旁邊收費停車場停泊着的私家車泵把，幸及時制止牠才不至要賠償。

Dolly跑到西鐵當日，他回想狗主在閃電下衝了出去，完全不受控制，最後才會出現在西鐵車廂中。不過他自言並非晶片登記人，不是Dolly的主人，但認為領回Dolly的確需要慎重考慮，「隻狗已經很擾民你明白嗎？」，他表示不少鄰居都曾經投訴Dolly的行為，很擔心把牠帶回來的話會再次不聽話離去，或到外面生事。對於Dolly惹來各界關注，他感到相當苦惱，「但如果說我虐畜......懲罰也好，怎樣都好，我都會接受。」

附近街坊事發當晚曾見過Dolly，在天橋渾身濕漉漉地走過。亦有街坊憶述，平日不時在附近見到Dolly，以為沒人飼養，常見牠翻撿垃圾，亦見過牠與流浪貓搶食，或是吃別人餵流浪貓後，貓吃剩的貓糧，狀甚可憐。

愛護動物協會指出，今日（24日）已將涉事唐狗接走，取名為「雨雨」。獸醫為狗女檢查後，發現牠患心絲蟲病，需接受長期治療，將送往九龍中心領養部，稍後將開放領養。