前港隊水球代表創業路如過山車　獲白武士挽救執笠危機兼「升呢」

運動員在賽場上競技，為獎牌拼盡全力，當退役後回歸社會，往往因職場經驗不足遇到難關。現年31歲的沈瑩，是前香港代表隊的水球運動員，她選擇了踏上創業之路，2011年起開創自己的運動服飾設計品牌，吸引不少本港名校校隊光顧。 一手包辦設計、再聘請一兩位兼職員工幫手，8年來，沈瑩的生意一直有聲有色，但去年正式升級準媽媽的她，突然遇上營運上的困難，她曾想過放棄自己的事業，最終獲得白武士──一家專為退役運動員轉型的社企OnBoard幫助，才能順利度過難關，更獲支援擴充生意，更上層樓。

在英國修讀平面設計的沈瑩，在2011年創立自己的品牌，從事運動服裝設計及生產。（袁澍攝）

14年港隊生涯屢奪佳績 創運動服品牌展開第二人生

在14年的港隊生涯中，沈瑩取得不少佳績：蟬聯16至18屆亞太區水球賽冠軍、2016年馬來西亞公開水球錦標賽第一名，更曾出戰過2014年仁川亞運會……熱愛水球運動的她，為了能夠兼顧訓練和事業，早年已選擇了走上創業之路。

曾在英國讀平面設計專業的沈瑩，創立品牌Aqua Seven，設計及生產運動服飾，在網店售賣。由於設計精美、質量良好，加上她又有運動員的背景，熟悉用家的需要，沈瑩出品的產品，8年間得到了包括男拔萃、女拔萃，華仁書院等名校的青睞，不愁銷路。

過往沈瑩大事小事都是「一腳踢」，去年升級成準媽媽，卻遇到了人手短缺的問題，一度考慮要放棄自己的事業。（袁澍攝）

業務發展陷低潮 獲白武士出手相救

一直以來，Aqua Seven大小事宜，由設計到日常營運，都靠沈瑩自己「一腳踢」，僅聘請1、2位兼職員工幫手，她有時也覺感到缺乏資金和經驗擴充事業。去年她更懷孕，榮升成準媽媽，但迎接新生命喜悅的同時，事業卻陷入難關，腹大便便的沈瑩愈來愈感到吃力，更遇上了人手不足的問題，一度考慮要放棄經營了8年的事業。

就在生意焦頭爛額、甚至思考是否要結業之際，她覓得白武士、社企OnBoard的幫助。OnBoard為沈瑩提供了種子資本，並且提供了專業的商業意見，一起共創了新品牌Picotee，將業務擴大至企業及大型活動服飾，更期望加入環保概念及元素，沈瑩表示，OnBoard幫助她解決了人手短缺的問題，同時也已獲得更多的訂單轉介，並正在與更多企業洽談中。

OnBoard創辦人、現役港隊水球運動員馮剛政表示，運動員長期受訓，一般較為勤奮、喜歡挑戰，而且抗逆力高，都是成功創業者的必備條件。（袁澍攝）

OnBoard創辦人：盼發掘運動員商業潛力

這家社企OnBoard原來大有來頭，是大財團新世界發展旗下的子公司，這項目更是由新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛策劃。OnBoard創辦人之一、本身亦曾任港隊水球代表的馮剛政表示，自己曾從人力資源工作，負責人事招聘，發現出身自運動界的人雖然在社會經驗、人脈積累上或有不足，甚至有人「唔識Print嘢、發電郵」。

但他認為，運動員長期受訓，一般較為勤奮、喜歡接受挑戰，而且抗逆力高，都是成功創業者的必備條件。因此他參與創辦OnBoard，希望發掘運動員在商業方面的潛力，為本港退役運動員提供創業及就業出路。

OnBoard今年年初成立以來，亦已經幫港隊三項鐵人的退役運動員許煒森成功配對了商場市務經理的職位。（袁澍攝）

+ 4 + 3 + 2

前港隊三鐵代表許煒森：有些上司無法理解運動員「好勝心」

同樣是OnBoard創辦人之一的劉家駿表示：「國際上有不少運動員在退役後成功轉型成創業家的例子，OnBoard成立的目的就是幫運動員規劃人生的下半場，希望藉著初創和職業配對，為運動員開展賽場外的第二事業。」

OnBoard除了提供種子基金以外，亦提供適合的就業機會，從今年初正式成立起，已有一些成功例子。例如曾為港隊三項鐵人運動員的許煒森，就經OnBoard成功配對了商場市務經理的職位。許煒森說，在獲聘前曾有過4份工作經驗，直言有些上司無法理解運動員的「好勝心」，而通過OnBoard配對的這份工作，讓她能夠在商業世界盡情發揮運動員的本質。

劉家駿續指，與香港運動員就業及教育計劃不同，OnBoard並不局限於港隊代表或精英運動員，但凡曾經受過正規及一定時間的體育訓練的本港運動員，便可聯絡OnBoard，尋求合作及求職的幫助：「我們希望推動更多企業認識到退役運動員在商業世界的價值，同時也希望為本港運動員提供更多元化的出路。讓現役運動員無後顧之憂，專心爭取成績，從而推動香港體壇發展。」