六旬翁涉殺村民案　被告聲稱事主與他人打鬥　反指警方唔查就拉

沙田禾寮坑村六旬翁涉嫌殺害男村民後，反報警聲稱受襲案續審。控方今（24日）播放被告與警方的警誡會面錄影，被告稱當日有租客帶陌生男子回家，惟他們二人後來發生打鬥，該陌生男子最後死亡，被告聲稱他期間一直躲在房內。惟警方調查後發現，被告報警前一小時曾繫槌仔於腰間，被告即稱不清楚，又指警方冤枉他，並說：「唔調查就拉咗我，屈我黎呢度（警署）。」根據法醫證供指，死者頭髗及四肢的傷勢可由槌仔造成。

被告韓勤疇否認謀殺男子黃金帶。（資料圖片）

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現年68歲的被告韓勤疇，被控於2017年3月17日謀殺黃金帶(63歲，下稱：黃)。

聲稱案發時一直躲在房中

被告在警誡會面中道，被告是案發村屋的業主，他住在其中一房，將另一房作儲物室，餘下的一間房租予黎姓男子。被告稱不認識黃，指黃是租客帶來，不知他們為何打架，他當時躲在房中，待租客離開再步出房間，見黃躺地便報警。

警方發現被告腰繫槌仔

警方指，調查發現被告曾在報警前一小時在村內另一地點出現，當時被告腰間繫著槌仔，被告回應稱不清楚，又否認儲物房的槌仔是他的，又稱這或是做裝修的鄰居暫存房中。他更指警方冤枉他，道：「唔調查就拉咗我，屈我黎呢度（警署）。」

法醫指黃似被硬物擊打

法醫潘偉明指，黃的死因為多處受傷。他指黃頭髗骨折，髗骨上有兩道半月形的傷痕，應是被硬物大力擊打所致。此外，死黃的四肢、顴骨等亦有受傷。法醫謂，槌頭有兩端，用圓的一端襲擊所形成的痕跡，可吻合髗骨上的半月形傷勢；而黃身上另一些線狀的傷痕，亦可由另一端的槌頭造成。

法醫指身上有大量防衛的傷痕，上肢似是舉手擋格時受傷。至於下肢的防衛傷痕，他表示通常是受襲者躺地倦曲雙腿時被打。

案件下周續。

案件編號：HCCC233/2018