【許智峯搶手機案】許被裁定三罪罪成　下月10日判刑　官指或判監

民主黨立法會議員許智峯，被指去年在立法會內搶走一名女行政主任的電話，因而被控普通襲擊等三項罪名，許在庭上辯稱認為女事主記錄議員行蹤違反《個人資料（私隱）條例》，干預立法會的運作，有負責出手阻止。裁判官今（27日）在東區裁判法院裁定他所有控罪罪成。法官把案件押後至下月10日判刑，以索取社會服務令報告。許准繼續保釋，但裁判官明言有可能判監。

被告許智峯，36歲，現任民主黨港島區立法會議員，共被控三罪：在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務。

許智峯被指在立法會內搶保安區女行政主任梁諾施的手機被控。（資料圖片/張浩維攝）

許曾問事主部機阿公定自己

控方案情指，保安局女行政主任梁諾施，在2018年4月24日，為政府「通傳應變小組」，負責在一地兩檢委會議期間，記錄立法會議員的位置。早上9時40分，許進入電梯大堂時，問女事主在做甚麼，事主回答：「做緊野唔方便講。」許便搶去她手上的紙張，又問她手上拿著的電話是「阿公定自己」，事主將電話收在身後，又提醒許「有cctv」，但仍被許搶走手機。

事主手機被搶即獲派另機繼續跟

許之後拿著電話跑入洗手間。控方指，有人用涉案手機將5個文件檔案至許的電郵，並刪去已寄出的電郵，而許離開洗手間後，在走廊碰到運房局政治助理符傳富，並將涉案手機交予他。

女事主被搶手機後，部門即找人交另一平板電腦予她，叫她繼續記錄，不久後又稱同日的行動取消，女事主當日餘下時間休假，翌日報警。

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許稱擔心資料會傳送予外間機構

許自辯時指，他直斥「狗仔隊」（即「通傳應變小組」）做法荒謬，他們沒權進入立法會，而記錄議員行蹤亦違反了《個人資料（私隱）條例》，又干預了立法會的運作，自覺身為議員要阻止她作出犯罪行為。許表示如被記錄行蹤，對於就要哪些議案回立法會投票會有壓力，且不知該些資料會何時被使用，或甚會否傳送予外間機構，如中聯辦，直指破壞一國兩制、令立法會的公信力盪然無存。

強調行為針對政府

許指認為當時情況緊急，若不搶去電話，或會錯過搜證機會，對方可能會刪除或轉移手機中的資料，又稱公民若看見罪案發生，都有責任出手阻止。對於事後為何向女事主公開道歉，許解釋當時因事件受黨友斥責，又深感女事主只是「打工仔」，他要針對的是政府，故對事件令女事主感到難受、不開心感到抱歉。

案件編號：ESCC2544/18

許智峯搶手機事件發生後，曾惹來各界有不同看法，請看下圖。