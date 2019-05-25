八成人指難租用康文署足球場　撐場大聯盟提7項建議促改善

本港足球場地少，港人租場爭崩頭？有調查發現，超過八成三使用者認為「租用康文署的11人足球場是相當困難」，當中受訪者指出三個月內需要使用11人足球場平均次數為12.47次，但實際上只使用了9.83次，相差近3次。同時，約四成人認為使用非11人足球場踢波的經驗不相伯仲。 民間組織「撐場大聯盟」提倡7項建議，以改善租場困難，包括在足球規劃管理中要聽取足球專業人士及公眾的意見、在各區興建10個以上的11人仿真草球場。同時，可以將7人場地改建成5人場；數個相連的7人場改建為11人仿真草場地。

撐場大聯盟發表研究報告，並提出7項使用足球場改善建議。（麥凱茵攝）

根據《香港規劃標準與準則》，每10萬人便應有一個11人足球場，而本港有逾700萬人，「撐場大聯盟」（下稱：撐場）認為政府應興建70個足球場，惟現時康文署轄下11人足球場只得56個。

撐場在2017年12月至2018年4月以問卷訪問955名12歲以上的足球場使用者，超過八成三使用者認為「租用康文署的11人足球場是相當困難」。同時，受訪者指出三個月內需要使用11人足球場平均次數為12.47次，但實際上他們三個月內只使用了9.83次。

另外，四成受訪者認為使用非11人足球場的體驗與草地或非草地11人足球場分別不大。但是，現時使用者卻無法透過電腦系統租用硬地足球場。

撐場就調查提出多項建議，包括將業餘使用者分流使用場地、增加在各區興建10個以上的11人仿真草球場、檢討足球場地類型將7人場地改建成5人場；數個相連的7人場改建為11人仿真草場地、讓球員等持分者加入政府的足球場地規劃與管理中，完善職業比賽場地及改善租場機制，如讓足總等優先訂場。

香港足球代表隊前隊長陳偉豪說：「伊朗個啲地方都係由5人足球開始再演變到踢11人」，認為政府可以改劃球場並加以推動。

立法會議員區諾軒要求立法會召開公聽會，讓署方了解公眾對足球場的需求。（麥凱茵攝）

康文署系統難預約 王宗堯撐「炒場」

足球愛好者、演員王宗堯經常使用康文署的足球場。他笑言，除了租場困難外，在夜間踢波時，球場的燈光會對附近「豪宅」居民引起不滿，「香港人應該11點幾先瞓㗎？無理由咁早瞓㗎！」但他支持「炒場」行為，因為康文署系統難以預約，「有賴呢班人，先可以持續及常規地踢到波。」

立法會議員區諾軒則表示，曾約見體育專員楊德強表達意見，但僅得回覆指支持球會承擔場地，「有雞定有蛋先嘅問題，政府係咪可以行多步幫手搵地呢？」他會要求立法會召開公聽會，讓康文署聆聽公眾對運動場地的意見。