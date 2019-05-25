醫管局料年底前招聘50名合資格海外醫生　

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇。食物及衞生局局長陳肇始表示，公營醫療體系是市民的「安全網」，但人口老化、慢性病增加等帶來不少挑戰，「希望唔好永遠追落後，而係具前瞻性。」醫院管理局行政總裁梁栢賢表示，合資格申請有限度註冊的海外醫生數字上升，料今年底會額外招聘到50人。香港病人政策連線主席林志釉關注，就海外醫生執業安排上各有主張，由於屬長遠醫療規劃，期望有充分討論。

民主黨今日（25日）舉辦公營醫療改革論壇。（鄭秋玲攝）

料年底前增聘50名合資格海外醫生

梁栢賢表示，合資格申請有限度註冊的海外醫生數字上升，料今年底會額外招聘到50人，目前已有20多份申請待審查資格。就公私營協作方面，他認為在專科合作上要謹慎，包括如何確認該私營機構合資格成為專科中心，及如何避免「錢跟醫生走。」令更多醫科生受訓後投入私人中心。另外，在醫療基建設施方面獲政府大力支援，投放4,700億元，形容會有「大躍進」，另有50億元會用於購置先進儀器。

黃碧雲（右二）稱，曾收到匿名信指，引入更多海外醫生是「阻人發達」。右一是醫管局行政總裁梁栢賢。（鄭秋玲攝）

黃碧雲收匿名信稱引入海外醫生阻發達

黃碧雲提到，為引入海外醫生拆牆鬆綁及改革往往會遇到阻力，她稱其辦公室早前收到以「中環名醫」署名的匿名信，信中內容包括指責她爭取引入更多海外醫生是「阻人發達」。

私人執業的醫學會副會長林哲玄提到公營醫生的士氣，指醫管局應真正向前線了解問題癥結，如繼續用醫護是為了錢而離開的思維，「呢一世都唔會改變。」他指工作量繁多未必是打擊士氣的主因，如2003年對抗沙士時的士氣高昂。他以其自身經歷指，作為外科醫生，曾試過於凌晨三時緊急為病人診斷肺X光片，發現橫隔膜出事便即時為病人施手術並成功救回，但數月後該病人確診患癌，他被問責為何當時無看到該癌症象徵，令他氣結將專科責任加諸在外科，在這種運作系統下「我有腳我都會走。」