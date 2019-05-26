【SOGO感謝祭】護膚品牌精選員工應對感謝祭　「作戰恩物」助紓壓

半年一度的崇光百貨「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）本月10日開始，將於今日（26日）結束。有美國護膚品牌店代表表示，這項感謝祭為每年「重大事件」，預早半年開始籌備，「每年5月份營業額最重要，如果做得唔好，基本上5月條數都會好差。」 員工期間應付不批來自大江南北顧客，因此到位於崇光百貨專櫃工作的，都經過精挑細選。為舒緩他們身心壓力，公司提供四大「作戰恩物」：小風扇、舒緩雙足貼、退熱貼、鎮痛膏貼。

KIEHL’S尖沙咀SOGO店於「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019），會安排較以往多5至6倍貨量「應戰」。（羅君豪攝）

KIEHL'S櫃位經理楊小姐經歷過5次「周年慶」，早已習慣繁重工作，駕輕就熟，並指公司也有很多支援。（羅君豪攝） 5月感謝祭結束 即要準備11月另一場 半年一度的「崇光感謝周年慶」將近結束，很快不再人流如鯽，但員工未能放鬆。於崇光尖沙咀分店內KIEHL'S的櫃位當經理已兩年多的楊小姐卻說：「因為要着手籌備11月嘅周年慶啦！」 原來，早於半年前，崇光方面已着手籌劃下半年銷售計劃，接近感謝祭前的兩個月已「直入軌道」，處理增加人手、訓練、入貨、場內擺放等事宜，楊小姐說：「（感謝祭）頭三日，會有多四、五倍人手；之後都會多三、四倍人手，我哋會教定新人魔術語，都會接手做，公司都會協調。」

公司準備好「應戰恩物」供員工使用，「退熱貼」最搶手，舒緩雙足貼助員工減雙腳不適。（羅君豪攝）

感謝祭「主宰」5月銷售

公司代表張小姐表示，感謝祭「主宰」5月份的銷售額命脈，各品牌同樣極為重視，「其實對於成個5月（嘅生意）好肯定係好重要，每個品牌好重視，如果做得唔好，基本上5月條數都會好差，所以個個都會做好佢。」

對於感謝祭的重視，亦可隨公司對員工安排等留意到。以KIEHL'S為例，張小姐表示，同事一向有機會安排調到不同分店工作，以增加經驗，但到崇光兩店的職員，要先接受性格評估，要具備各項條件的「適合人選」才可。

分店經理楊小姐亦早訓練有數，她指工作固然辛勞，但所有同事早有默契，絕不會在這期間放年假及或補假，而會全力應戰。已挑戰多日的她更笑著說：「我都好鐘意返工喎！」

SOGO周年慶「主宰」不少名牌化妝及護膚品店5月份的營業額，故必定會做好準備「應戰」。（羅君豪攝）

在半年一度的周年慶開始之前，公司亦為同事購置「作戰恩物」，包括小風扇、舒緩雙足貼、退熱貼、鎮痛膏貼等。楊經理表示，由於店內人流極多，使用退熱貼降溫非常重要，—向以來，前線職員為輪班工作，但由於分店的開放時間延長，故需要舒緩雙足貼。

楊經理又指，周年慶一向吸引到較平時多三至五倍顧客前來購物，不少人動輒逾萬元大手筆入貨。另一公司代表坦言，香港區年度營業額列入亞洲地區首三位，因此公司高度重視理所當然。