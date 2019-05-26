科技發展快　逾半中學教師呻課程難貼社會現況　期望與成效現落差

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」今天（26日）公布「提升初中資訊科技教育的效能」研究報告，訪問101間中學教師及590名中學生，發現約五成受訪教師認為「科技發展速度太快」及「課時不足」，成為推動初中階段資訊和通訊科技教育時遇到的最大難題。 此外，受訪教師普遍期望學生完成初中的相關必修課程後，可應用至實際工作，惟受訪學生大多表示只能「認識技術名稱」或「簡易操作有關技術」，反映預期效能與實際成效出現落差。

吳志庭（右二）建議把資訊素養列入為「資訊和通訊科技」知識範圍的指定組成部分，並要求佔相關課程的課時最少一成。（青協提供）

「提升初中資訊科技教育的效能」研究在今年四至五月進行，分別透過學校和網上問卷方式，訪問本港101所中學的資訊和通訊科技教育教師，以及590名中一至中六學生。

結果顯示，逾六成受訪教師期望學生完成初中必修的資訊和通訊科技教育後，可把數據統計及整理（如Excel、SPSS）、文字處理（如Word、中文輸入法）、多媒體製作 （如Photoshop、Flash）、雲端處理（如Google drive），以及簡報製作（如PowerPoint）應用至實際工作。但是，教師期望明顯高於學生自我評價表現，約七成受訪學生表示只能「認識技術名稱」或「簡易操作有關技術」。在調查列出的11項資訊科技知識中，只有「電子郵件及網絡訊息傳輸」及「互聯絡架設及管理」這兩項的學生自我評價，與教師的期望水平達成一致。

近四成受訪者對新科技缺乏掌握

問及推行初中階段資訊和通訊科技教育時遇到的難題時，逾五成受訪教師認為科技發展速度太快，課程難以緊貼社會現況作出更新；也有五成人認為課時不足。其他難題還包括教師對新科技缺乏掌握（38.4%）、課程涵蓋範圍過於廣泛（31.3%）、學校缺乏足夠硬件配套（28.3%）等。研究亦指出，即使九成受訪學校於相關課程滲入「網絡素養及保安意識」知識，但平均課時只佔10.2%，遠較其餘指定部分為低。

團體倡「資訊和通訊科技」需佔課時最少5%

青年創研庫「教育與創新」組成員林惠業指出，課程發展議會未有就「資訊和通訊科技」知識範圍劃定最低課時比例，建議當局在現行指引上，加設「資訊和通訊科技」知識範圍需佔課時最少5%（約137.5小時，即每週2課節）的要求，以紓緩前線教師面對課時不足的壓力，強化相關教育在初中階段的地位。

另一成員吳志庭表示，資訊素養有助學生分辨網上真偽資訊、運用和整合所得資料，亦可培育他們成為具操守的資訊科技使用者，故建議當局參照澳洲等地的經驗，把資訊素養列入為「資訊和通訊科技」知識範圍的指定組成部分，並要求佔相關課程的課時最少一成，以確定初中學生能就資訊素養得到適切的基本培訓。