血糖突降睡夢中昏迷　丈夫兒子24小時照顧：每日都是賺回來

糖尿病為香港十大殺手之一，每十位港人，就有一位患有糖尿病，雖然無明顯症狀，但會引發其他病症，Betty是其中一位病患，而其因糖尿病引起的情況更被醫生形容「醫學下仍無根治方法」。 「每日都是賺回來！」患有一型糖尿病的Betty眼泛淚光地說，因她身體內的抗體問題，每當Betty 入睡後，血糖會激降，更試過因而昏迷不醒；間中Betty 會留待差不多天光才敢睡覺，「怕當大家都睡着後無法再見」，其丈夫亦唯有在家中在安裝閉路電視，以便隨時監測她的病情，與兒子24小時貼心照顧，成為她的最強後盾。

Betty手臂扣上了24小時血糖監測器，丈夫每兩星期會為她更換一次。（麥凱茵攝）

每逢睡着 血糖便會失控地急降

Betty在2000年確診患上一型糖尿病，並因體內的胰島素抗體，令她每逢睡着時血糖便會失控地急降，使她陷入昏迷隨時有生命危險。枕邊人梁偉佳坦言，每日都提心吊膽，害伯失去最愛。為了監測至愛的情況，他在家中安裝閉路電視以防萬一。

兩年前，Betty便試過在睡夢中險些一睡不起，幸得當時11歲的兒子發現報警求助。梁偉佳憶述事件仍心有餘悸：「剛好在公司感到有點不對勁，一查看閉路電視就發現太太昏迷」，他除了害怕、心痛外卻無法幫助太太，只因Betty的情況在現時醫學下仍無根治方法。

Betty 在睡夢中會血糖突降昏迷，幸獲丈夫及兒子貼身照顧。（麥凱茵攝）

對於丈夫及兒子24小時的照顧，Betty 雖然感動，但自覺慚愧無法照料自己，「只敢差不多天光才敢睡覺，怕當大家都睡着後無法再見。」梁偉佳指出，Betty近年的情況每況愈下，令他們更珍惜彼此相處的時間，「賺多一日多一日。」

陳肇始出席並向Betty丈夫梁偉佳頒發「最強後盾」大獎。（麥凱茵攝）

糖尿病是長期病，家人的照顧及陪伴也不少得。世界糖尿病聯會將2018至2019年的主題定為「糖尿病與家庭」，香港糖尿病聯會今日（26日）舉辦「糖家攻略」開幕禮。食物及衞生局局長陳肇始出席並向Betty丈夫梁偉佳頒發「最強後盾」大獎。