檢討職專教育小組倡設職專學位　教育局：值得進一步探討

推廣職業專才教育專責小組日前發表諮詢文件，提出可檢討職專教育在本港高等教育制度中的定位，包括參考外國設立「技術學士學位」或「理工學位」等實用技能主導的職專學位。 教育局副秘書長鄭偉源今日（26日）在「局中人語」專欄中表示，如何在整體高等教育中為職專教育作合適定位，以應對工作環境變化所帶來的新挑戰，值得進一步探討。

專責小組提出，可檢討職專教育在本港高等教育制度中的定位，包括參考外國設立實用技能主導的職專學位。（資料圖片）

鄭偉源表示，現時大學教育資助委員會資助大學、職業訓練局及其他專上院校和培訓機構均有提供不同範疇的職專教育課程，政府在2018年成立專責小組，檢討本港職專教育的推廣工作。

他引述指，專責小組留意到，雖然在高等教育界別的一些學位課程屬職業或專業導向，例如護理、工程等學科，但就香港社會而言，職專教育在高等教育中的角色至今並不太明顯。

專責小組提出，可檢討職專教育在本港高等教育制度中的定位，包括參考外國設立「技術學士學位」或「理工學位」等實用技能主導的職專學位，讓學生可根據自己的興趣，選修該類課程取得學位資歷，發展事業。

專責小組將於未來一個多月諮詢各持份者，市民可於今年7月12日或之前向小組提交意見。