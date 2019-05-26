【MegaBox感謝祭】市民排45小時花2千元買電動梳化　興奮稱值得

五月是各大商場優惠促銷的旺季。MegaBox於今日（26日）舉辦首輪「1折激安感謝祭」，推出550件產品以1折、7折或1元出售，包括家居及用品、電子產品等，吸引逾千位市民一早到場輪候購買心頭好。排頭位的劉先生於周五（24日）下午到場排隊，花費45小時終如願以償，以近2,000元購買原價近1.2萬元的電動真皮梳化。

排頭位的劉先生（右）以1折、優惠價1,999.9元，購買到原價11,999元的三座位電動雙彈鉸真皮梳化。（MegaBox提供）

MegaBox 於今日（26日）及6月9日舉行「1折激安感謝祭」，推出逾1,000件產品以1折發售，並新增「HK$1電競精選產品」，包括電競專用座椅、電競鍵盤及耳機等。

商場指，首日活動吸引逾千位市民到場輪候，以購買心水貨品 ，而購買證均派發完畢。（MegaBox提供）

排頭位的劉先生於周五下午2時已到場排隊輪候，花45小時成功以1折、優惠價1,999.9元，購買到原價11,999元的三座位電動雙彈鉸真皮梳化。排次位的葉小姐則以1元購買原價2,999元的Zenox VIKTOR電競椅（黑色配紅色）。多名市民表示，雖然輪候時間較長，但認為值得。

商場預計5月的人流及營業額，按年有約8 %至10%升幅。