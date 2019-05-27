團體批香港足球場不足　學者：在港踢波無可能不炒場

「撐場大聯盟」早前發佈調查，發現八成受訪者「同意」或「非常同意」租用康文署管理的11人足球場地相當困難。 理工大學人文、設計及社會科學學部講師李峻嶸於港台節目《千禧年代》指出，現時香港足球場的核心問題為數目不足，難以追及需求，令「炒場」成風，他坦言：「在香港不參加炒場，其實無可能！」

撐場大聯盟發表研究報告，並提出7項使用足球場改善建議，「男神」王宗堯（中）現身講述租場困難。（麥凱茵攝）

出席同一節目的「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰重申，根據《香港規劃標準與準則》，每10萬人便應有一個11人足球場。由於香港現時逾700萬人，當局應興建70個足球場，惟現時康文署轄下11人足球場只得56個。

他指出，香港足球場的核心問題是數目不足，難追上需求，建議政府應盡快跟上規劃標準，為大眾提供更多球場。

質量只能滿足業餘水平

李峻嶸又指，根據今次調查結果，職業及專業球隊均認為，球場的數目及管理模式有一定距離，反映球場質量只能滿足業餘水平。

他們又指，現時足球場「炒場」成風，公眾要經「康體通」租場，先到先得，但體育團體或香港足球總會可優先取場，故不排除有人利用軟件自動租場，或有團體「先拎場後轉售」，從而獲利。