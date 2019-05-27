教大25周年校慶、創校校董葉啟安開啟時間囊　解封九十年代歷史

香港教育大學為慶祝成立25周年，今日（27日）舉行時間囊開啟儀式，解封多件於九十年代封存的歷史物品，當中包括創校校董會主席葉錫安撰寫予2019年校董會主席的信，信中提及當年教院的使命和願景。葉於典禮上親手將信件交到現屆校董會主席馬時亨手上。

香港教育大學為慶祝成立25周年，今日（27日）舉行時間囊開啟儀式，解封多件於九十年代封存的歷史物品。（鄧穎琳攝）

教大前身為香港教育學院，在1992年由羅富國教育學院(1939)、葛量洪教育學院(1951)、柏立基教育學院(1960)、香港工商師範學院(1974)及語文教育學院(1982)合併成為而成。

創校校董會主席葉錫安於典禮上親手將信件交到現屆校董會主席馬時亨手上。（鄧穎琳攝）

1994年有份促成《香港教育學院條例》通過的時任教育統籌司王永平；以及當年負責教學統籌委員會第五號報告書，建議五所師訓學院合併為「香港教育學院」的時任教育統籌委員會主席楊紫芝亦有出席。

現屆校董會主席馬時亨致辭時，感激前任教大管理層，為教大建立良好基礎。教大校長張仁良出席儀式時致辭，感激教大仝人的努力，令教院得以正名成為教大。教大為慶祝25周年校慶紀念特刊《尊師重道》。