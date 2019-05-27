【西鐵避雨狗．有片】有心人排隊領養：想畀佢知有人錫佢！

唐狗女雨雨上周一（20日）為避雨而走入西鐵車廂，遭簽紙棄養，幸最終經漁護署轉交愛護動物協會，正待領養。愛協透露，至今已收到5至6個市民有意領養雨雨；更有熱心市民專誠到領養部探望，希望能成功領養，給雨雨一個新的家。

被棄唐狗原居於錦上路貨倉

《香港01》記者於上周一（20日）發現有一隻唐狗女躲於西鐵車廂，由港鐵職員把狗帶走，並通知愛護動物協會及漁農自然護理署到場處理。漁護署指狗主已決定棄養唐狗，事件更引起社會關注，有議員發起聯署行動及去信漁護署，希望漁護署能「刀下留狗」，終獲漁護署承諾絕不人道毀滅，轉交愛協安排領養，改名雨雨。

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已有五、六位有心人欲領養

獸醫檢查下，發現雨雨患心絲蟲病，需接受長期治療，目前在九龍中心領養部，等待有心人給牠一個家。愛護動物協會福利部經理方振豪指，雨雨年約九至十歲，什麼都吃，身形略過重，形容牠性格乖巧溫馴：「牠很乖，沒有特別攻擊性和自我保護意識。有時牠會怕，例如有不熟悉的人走過來時牠會縮。但花少許時間跟牠相處後，信任你後便會主動走過來。」

方振豪透露，已有5、6位有心人看過報道後主動聯絡愛協，有意領養雨雨。要帶雨雨回家，基本條件是需年滿21歲、居住地方可以養寵物。他補充雨雨喜歡戶外活動，經常看街，故希望領養者日後可多花時間和耐性陪伴牠外出，「最重要是承諾照顧牠一生一世，如果領養完再棄養，對牠是一個不好的經歷。」他指雨雨正在休養階段，未能開放讓市民觸摸，一但有合適的申請者便會進一步面談和約訪，為雨雨找合適的家。

唐狗患心絲蟲病 需接受長期治療

由於雨雨患有心絲蟲病，故愛協要求領養者定期帶雨雨回來接受治療，「牠正在吃口服藥，過一段時間要回來打針殺死體內的蟲，之後要一直觀察。一般來說，半年可康復 。」不過他指心絲蟲病在香港不是罕見病。領養者亦不用太擔心。

有熱心市民更專誠到領養中心探望雨雨，希望成功領養並給雨雨一個新的家。市民葉小姐本身亦是狗義工，指自己本身想領養大年紀的狗狗：「我本身也想養年紀大的狗，讓牠最後幾年可以有個家，又可以給牠愛。適逢又遇上這宗新聞，所以聯絡愛協看有無機會領養牠。」她指自己能力許可的話，會選擇養沒有人要的動物：「因為你不要牠的話，牠就沒人要，就是這麼簡單。」葉小姐指如果真的有緣領養雨雨，日後會帶牠到處走，「因為我知牠喜歡到處走，我會想跟牠一起行山，帶牠去不同地方看看。我想讓牠知道有人愛錫牠，你會有一個家。」