【馮永業涉貪案】馮指提供服務才分錢　強調「唔係用錢衡量關係」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元作為購買半山單位的訂金，以優待陳相關公司，二人就受賄等罪繼續受審。馮接受控方盤問時指，在替陳買賣涉案物業時「幫咗佢好多」，他認為自已如提供專業服務，因此欣然接受陳與他「分錢」。惟控方質疑涉款超出其薪金4倍，直指「你個advice都好值錢喎」，馮則強調「「我地唔係用錢衡量關係」。

現回想事件 承認「喺有利益衝突」

馮永業今接受控方盤問，控方問到馮於2005年5月25日看到陳申請西九龍直升機場減租一事後，是否認為自己有責任申報與陳的私交，馮則表示不覺私交與公事有關係，沒有利益衝突，當時不認為需申報，並補充減租一事他與局方立場一致。不過，他現在回想事件，承認「喺有利益衝突」，但他強調當時從沒向陳提供公務資料，亦沒受私利影響在職務上的判斷。

被控方問到若當時馮的下屬與其中一間有向政府申請的公司董事有私交，亦有「收人錢」，而不將事件告知馮，他是否能接受，馮表示會徵詢公務員事務局的意見。

馮永業供稱，「好後期」才知陳婉玉(圖左)為賭王三太的胞妹。(資料圖片)

稱不知陳出席同一立會會議 控方質疑：「當時唔喺好關注女朋友動向咩？」

對於馮稱，於2005年5月收到陳以執行董事身份，向政府申請西九龍直升機場減租一事的信件，才知其職位。控方質疑其說法，指馮在同年1月參與一個立法會會議時，陳及賭王外甥謝天賜同時亦有出席會議，問馮：「當時唔喺好關注女朋友動向咩？」馮解釋當天出席會議的人甚多，沒印象陳在場，又稱當時亦要寫筆記。而馮表示「好後期」才知陳為賭王三太的胞妹。

控方又問，馮在幫陳進行物業投資時有沒有想過要從中獲利，馮表示陳提議二人組成公司時「有諗過」，但因為不想讓太太知道，或導致要出現申報的情況，所以二人沒一起成立公司，馮亦承認知道若成立公司的話便要申報。

被告馮永業被指在購入西半山雍景臺時，由陳婉玉出票支付51萬臨時訂金。(資料圖片)

不想太太知悉陳轉帳予自已

就馮早前提到陳付涉案雍景臺51萬訂金後，馮表示會「遲啲俾番佢」，控方質疑為何當時不直接用銀行轉帳，馮解釋因帳戶與太太聯名持有，不想太太知道。控方進一步詢問，其妻子後來要簽署正式買賣合約，為何又不擔心太太會查問誰付訂金，馮稱當時有擔心，但太太並沒察覺，又稱當時賣了一層沒按揭的物業，戶口有大筆資金，所以可能太太沒留意。

馮稱陳當時覺得「我幫咗佢好多」，她覺得有賺錢而感到開心，所以與他「分錢」，認為自己如提供專業服務，所以欣然接受。控方即質疑當時馮薪金每月約13萬至14萬，該筆款項超出其薪金4倍，直指「你個advice都好值錢喎」，馮反駁「我地唔係用錢衡量關係」，否則他會辭職專心炒樓。控方另再質疑為何其他物業買賣沒有對半「分錢」，馮稱二人間沒協議，該次只是因陳感激他幫忙而與他對分利潤。

案件編號：DCCC761/2018