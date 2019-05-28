被指非禮女生　警署警長脫罪　官指自招嫌疑拒批訟費

休班警署警長被指在港鐵荔景站內，摸一名16歲女生的臀部。當女生即場質問警署警長時，他便稱：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦」。警署警長早前否認一項非禮罪受審，裁判官今(28日)在西九龍法院裁決指，不能排除警署警長意外觸及女生的臀部，遂裁定他罪名不成立。惟裁判官指他當時圖衝上列車離開，是自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

55歲被告趙魯光，原被控於去年11月16日在荔景站2號月台近電梯位置非禮16歲女事主X。

被告趙魯光(右)被裁定非禮罪不成立。(資料圖片)

事主感到臀部被摸

事主早前供稱，案發日早上近8時，行至月台中間的電梯前，感到臀部被摸1至2秒，她隨即轉身捉住被告。被告稱：「唔好意思呀小姐，我唔小心。我趕時間，可唔可以畀我走？」事主斥責被告非禮，被告回應謂：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦。」

而有男乘客聽到事主叫「非禮」，上前詢問，事主不禁哭泣。被告一度衝上前往中環的列車，但被該男乘客拉回，其後港鐵職員應召到場。

裁判官不能排除意外碰觸

而裁判官今裁決指，事主作供時承認起初不認為被告故意非禮，直至被告稱：「如果我真係非禮你，我就摸你個胸啦」，才認定被告蓄意非禮。裁判官又指，不能排除被告意外觸及X，遂裁決他罪脫。

惟裁判官拒辯方的訟費申請，指被告當時企圖離開等舉動，是自招嫌疑。

案件編號：WKCC5804/2018