田北辰：屯門南延線最新造價或增至160億元　擬增車站於上蓋建屋

政府2014年發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線並新增一個車站以接駁西鐵線，惟當局一直未公布相關細節。立法會交通事務委員會委員田北辰透露，除在屯門碼頭附近興建車站外，亦會在屯門泳池附近興建一個新車站，預計工程最新造價將由2013年估算的55億元增至約160億元。同時，他又稱，新線或以「鐵路及物業發展模式」營運，即由港鐵自資建鐵路，政府當局則撥地讓港鐵建屋，當中賺取的收入用作抵銷鐵路的維修成本。

政府於2014發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線並新增一個車站接駁西鐵線。（《鐵路發展策略2014》）

田北辰續指，汲取廣深港高鐵香港段及沙中線以服務經營權模式教訓，故僅剩下「擁有權」及「鐵路及物業發展」模式營運新鐵路線。惟他表示，倘以「擁有權」模式營運鐵路，數十年後港鐵須承擔高昂的維修成本，故估計屯門南延線將以「鐵路及物業發展」模式營運會最合適。

他表示，屯門南延線最新工程造價或增至160億元，倘政府能提供30萬平方米總樓面面積作補貼，給予港鐵發展物業，例如將屯門泳池重建並發展，預計可以興建6000至7000個私人住宅單位、1.3萬個公營房屋單位，屆時港鐵可不經立法會撥款，僅透過物業發展項目融資興建鐵路。

田北辰表示，屯門南延線最新工程造價或達160億元。(資料圖片)

港鐵：暫未有進一步資料補充

港鐵回覆《香港01》表示，已於2016年年底向政府提交屯門南延綫建議書，並就相關政策局及部門的意見提供進一步資料，補充有關建議的細節，以便相關政策局及部門進行評估。故此，現階段暫時未有進一步資料補充。而香港整體鐵路規劃和發展，由港府主導，港鐵會配合政府推展香港的未來鐵路發展。在敲定新鐵路項目的方案前，政府和港鐵會適時就方案的細節諮詢公眾。