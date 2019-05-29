【馮永業涉貪案】 馮批評傳媒刊舊照影響審訊　控方申交補充證據

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關的3間公司，二人就受賄、行賄等罪繼續受審。控方今(29日)早表示有報章刊登馮及陳一同出席立法會會議的照片，欲申請提交補充證據，辯方則一度批評報章利用言論自由刊登對被告不利的照片，影響審訊，但案件押後再開庭時，辯方表示不反對。

控方今早甫開庭便表示因看到報道刊登了馮及陳於2015年一同出席立法會會議的照片，欲申請提交補充證據以反駁馮的證供。馮的代表資深大狀謝華淵一度批評該報章利用言論自由刊登對被告不利的照片，影響審訊，建議控方應研究、調查及起訴該報章。

控方今指有傳媒刊登馮永業及陳婉玉(圖)於2015年一同出席立法會會議的照片，申請提交補充證據。(資料圖片)

法官強調本港有言論自由

不過法官認為香港有言論自由，看不到有不妥當，而且他沒看過有關照片，又稱照片亦有可能對被告有利。案件今早押後1小時後，辯方就表示不反對控方提交補充證據，但辯方案情完畢才作處理。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉，則被控向公職人員提供利益罪。

案件編號：DCCC761/2018