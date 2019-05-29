政府指市建局未來五年重建項目　暫無資助出售房屋項目

發展局局長黃偉綸今日（29日）回應立法會議員質詢時指出，市建局預計於未來5年完成的重建項目中，除了屬於港人首次置業先導項目的馬頭圍道「煥然懿居」外，其他項目落成後，並不會轉作資助房屋出售。

市建局預計，於未來5年完成的重建項目中，除了「煥然懿居」外，其他項目不會轉作資助房屋出售。（資料圖片）

發展局指出，市建局未來五年完成的重建項目中，除了「煥然懿居」會作為港人首次置業先導項目外，其它項目落成後不會轉作資助房屋出售。局方強調，相關項目已與合作發展商簽訂發展協議作私營房屋，或作酒店、辦公室等用途。

局方指，市建局是作為推動市區更新的法定組織，其角色及工作範疇，都與房委會及房協有適當分工，並由他們提供公營房屋。

部份項目已提供公營房屋

當局又解釋，市建局已在啟德「樓換樓」計劃，以及「煥然懿居」中，提供資助出售房屋。政府亦已邀請市建局物色適合的公務員建屋合作社樓宇地段，由市建局重建，以及考慮預留部分重建地段發展公營房屋。

對於市建局日後會否繼續提供公營房屋，當局稱須小心考慮對私營房屋供應，以及市建局財政自給模式的影響。

油旺地區研究結果 或套用於九龍東舊區

當局重申，市建局的油旺地區研究預計今年年底或明年初完成。市建局會根據結果，尋求具效率的方法推動市區更新，亦會將其理念和執行模式用於其他地區，包括九龍東內多個舊區。