多架飛東京航班遺失零件　港航稱「小螺絲」　屬可接受範圍

日本媒體周二（28日）報道，指最近三日抵達東京成田機場的多架香港航空客機，發現6宗零件遺失個案，相信零件在客機飛行途中跌落。 香港航空表示，飛機每次飛行前都會仔細檢查，並一向以安全為首，強調缺少的零件通常是「小螺絲組件」，屬飛行運作規管可接受準則之內，強調不會對航機安全構成風險或違規。 不過，成田機場方面表示，同一航空公司的客機短時間相繼有零件脫落，情況並不尋常。

香港航空發言人表示，飛機每次飛行前都會進行仔細的安全檢查，並遵守飛機製造商和監管機構為每一個航班簽派所製定的嚴格要求。（資料圖片）

日本傳媒引述日本國土交通省成田機場辦事處的數據顯示，本周日至周二（5月26日至28日）由本港抵達成田機場的香港航空飛機中，在降落檢查後發現6件零件缺失，當中包括燈罩及螺絲等，致機場當局一度暫時關閉跑道搜索，導致其他航班出現延誤，惟報道指當局並無發現，相信零件是在飛行途中跌落。

香港航空發言人表示，飛機每次飛行前都會進行仔細的安全檢查，並遵守飛機製造商和監管機構為每一個航班簽派所製定的嚴格要求。港航解釋，缺少的零件通常是小螺絲組件，屬飛行運作規管可接受準則之內，指一向以安全為首，事件不會對航機安全構成風險或違規。

港航：無安全問題 成田機場：事件不尋常

港航又說，一直主動向日本當局及香港民航處報告此類事件，並指會繼續堅守檢測程序，確保維修標準。成田機場方面則表示，同一航空公司的客機短時間相繼有零件脫落，情況並不尋常。