60至64歲長者福利、就業支援「百無」　議員斥港府帶頭虐老促補漏

港府年初收緊長者綜援年齡門檻，由60歲延至65歲，引起社會反彈。立法會今(30日)討論全方位支援60至64歲長者的無約束力議案，多名議員狠批政府帶頭虐老，制度不近人情，促請政府檢討長者政策，包括立法禁止職場年齡歧視，以及填補福利真空期，將兩蚊乘車優惠、長者生活津貼、生果金、牙科及醫療服務等延伸至60歲以上，以及鼓勵更多僱主聘用長者。

立法會今討論「全方位支援60歲至64歲長者」無約束議案。(資料圖片)

今年初爆發長者綜援風波，政府宣布提高長者綜援年齡門檻至65歲，惹來各界炮轟、甚至跨黨派聯手反對，群情洶湧下，港府先後跪低，於一星期內宣布推出就業支援補助金及暫緩扣減200元，惟始終企硬拒撤收緊年齡安排。

立法會今討論60至64歲長者的支援政策，提出動議的工聯會郭偉強表示，不少僱員到60歲便被迫退休，其後往往因為身體狀況或受到年齡歧視，難以重投職場，雖然當局推出「中高齡就業支援計劃」，但長者需和中年人士競爭工作崗位。郭偉強批評，政府調高長者綜援的申領年齡門檻，硬性要求長者求職，如同「推長者入火坑」，增加長者被剝削機會。

長者綜援今年2月調高申領年齡至65歲，其後政府宣布推出就業支援補助金及暫緩扣減200元安排，但企硬拒擱置年齡收緊令。(資料圖片)

鄺俊宇斥政府帶頭「虐老」



民主黨鄺俊宇則批評，政府帶頭「虐老」，又指港府將更新安老服務統一評估機制，迫使長者需於社區照顧服務及院舍服務二揀一，不可同時輪候，狠斥政府安老服務一塌糊塗，他要求將長者福利包括將長者咭、長者牙科服務、長者醫療券、長者生活津貼、及高齡津貼等，延展至60歲至64歲，又要求撤回長者綜援收緊令。



衞生服務界李國麟指，不少長者在60歲後已聽力受損，難重投勞動市場，建議政府投放資源，為60至64歲聽力有問題的長者提供評估，並提供長者牙科服務。

街工梁耀忠狠斥，港府制度不近人情，他又批評勞福局局長羅致光早前「60歲是中年」的言論，是大放厥詞；勞聯潘兆平則認為，本港並無法定退休年齡，亦無全民退休保障，令長者老來坎坷。工聯會陸頌雄則質疑，勞工處的「中高齡就業支援計劃」成效不彰，過去3年申請人數不升反降，其中60-64歲組群每年成功搵工個案更只得約200多人，要求改革。

民建聯陳克勤則建議，向擁自住物業的長者免差餉及地租，減輕他們的退休負擔；保險界陳健波則倡向願意僱用長者的企業提供稅務寬免。



勞福局：60至64歲就業人數升至25萬人

勞工及福利局副局長徐英偉表示，越來越多年長人士投入勞動市場，指出過去10年，60至64歲人士的就業人數由9.5萬人，增至25萬人，反映此年齡組別市民仍然活躍於勞動市場，並有越來越多僱主願意聘用他們，情況符合國際趨勢。

徐英偉又指，政府一直有加強長者就業服務，包括去年已改善「中高齡就業支援計劃」，調高在職培訓津貼，鼓勵僱主聘用年長人士，並向僱主發出消除職場年齡歧視的僱傭實務指引；至於沒有工作能力的長者，港府亦會提供護理和醫療支援，徐又重申面對人口老化，政府有必要慎用公帑。