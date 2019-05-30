專辦印尼機票騛悅旅遊倒閉　旅議會指460人受影響　涉款120萬元

主要代辦往來香港與印尼機票的「騛悅旅遊」突然宣布倒閉，數百印尼傭工因機票未獲確認受影響，未能回鄉。香港旅遊業議會昨日（29日）收到涉事公司負責人通知，指旅行社因資金問題倒閉，460名旅客受影響，涉款120萬元。

涉事旅行社為騛悅旅遊有限公司，位於銅鑼灣的辦公室未有開門營業，門外貼上印尼語通告，表示今日起結業。（勞敏儀攝）

涉事旅行社為騛悅旅遊有限公司（Free Spirit Travel Co. Limited），牌照號碼是354086。其位於香港銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈15樓的辦公室未有開門營業，門外貼上印尼語通告，表示「本辦公室自5月30日起停止運作，敬請留意，謝謝。」記者致電騛悅旅遊，電話未有人接聽。

旅議會：資金不足致倒閉

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡向《香港01》證實，旅議會昨日下午收到騛悅旅遊有限公司打算停業的通知，傍晚得悉其旅行代理商牌照被暫停，倒閉是資金不足問題導致。騛悅旅遊表示受影響旅客約460名，受影響旅客主要為購買前往印尼的機票，涉及金額約港幣120萬元。陳張樂怡提醒，受影響人士不受旅遊業賠償基金保障，旅客需要自行追討。

香港旅遊業議會昨日（29日）收到公司負責人通知，指旅行社因資金問題倒閉，460名旅客受影響，涉款120萬元。（勞敏儀攝）

根據旅議會網頁顯示，騛悅旅遊的業務性質，包括代辦票務（零售）、商務旅遊、會議、展覽及獎勵旅遊，以及代訂酒店等。惟據旅議會了解，騛悅旅遊業務只售賣機票，客源為本港的印尼人士。按現時法例，由於旅行社只售賣機票，無須繳交印花稅予旅遊業賠償基金，故受影響旅客並不受旅遊業賠償基金保障。

涉事旅行社為國際華商觀光協會會員

《香港01》翻查資料，騛悅旅遊於2015年成立，屬私人公司。其董事是一名登記姓名為Sukarmi的外地出生人士，登記住址為位於灣仔道一單位。涉事旅行社為國際華商觀光協會（ICTA）的屬會會員。記者致電國際華商觀光協會（ICTA），詢問有關騛悅旅遊倒閉事宜，對方回覆僅指「呢啲我地唔清楚」。