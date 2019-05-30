假扮光顧　露宿漢圖姦鳳姐後偷錢　被判囚6年4個月

來自內地、聲稱有港妻的露宿漢因急欲解決性需要，上樓假裝光顧鳳姐。惟他被要求先付錢時，竟揮拳打鳳姐以獲取免費性服務，並趁對方離開求援時偷走千多元。他早前承認企圖強姦罪、傷人及偷竊共3罪，今（30日）於高等法院被判即時入獄6年4個月。

被告吳文森（35歲，無業）承認於去年4月22日在旺角汝州街某單位干犯以上罪行。

承認因有性需要 假裝光顧鳳姐

案情指，當晚十時許，被告行經汝州街時上門問價，其後與事主一起洗澡。惟他躺在床上被要求先付錢時，竟向對方頭部揮拳，其後又掐頸兼上下其手。事主呼救後再被咬肩，受襲下提出可免費給予性服務，被告即停手坐床。事主慌忙跑出單位，此時鄰舍亦找來途人幫忙，攔阻被告離開並報警。

被告被捕後，警誡下保持緘默。而事主發現銀包內的1760元不翼而飛，警方從被告身上起出相同款項現金。被告後來表示自己有性需要但無錢，明白對方得悉自己無法付款後不會理他，故出手襲擊，亦承認偷錢。

法官指單獨工作的性工作者屬弱勢

被告無案底，持有香港身分證，他聲稱去年來港，與港人妻子已無聯絡。法官指企圖強姦乃嚴重罪行，案件涉暴力，事主的面、肩、口亦有受傷。他續指，單獨工作的性工作者屬弱勢，工作風險大，亦是此案的加刑因素，最終判處6年4個月監禁。

案件編號：HCCC369/2018